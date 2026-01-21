Gobernadora General de Canadá Visita México, esto se sabe

Mary Simon, primera gobernadora indígena de Canadá: Agenda ambiental, social, de derechos, indígenas, inversiones y TMEC, entre otros

Regeneración, 20 de enero de 2026.– La inuit Mary Simon es la primera indígena en ocupar el altísimo cargo de Gobernadora general de Canadá, de visita en México.

Cabe destacar que los Inuit son los pueblos el ártico e incluso en redes mencionan lo impropio de la expresión «esquimal», que al parecer es despectivo.

Y es que el canciller Juan Ramón de la Fuente recibió a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon.

Luego la gobernadora sostuvo una reunión estratégica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional.

Pueblos indígenas

El encuentro da seguimiento a la visita realizada por el primer ministro Mark Carney en septiembre pasado.

Dialogarán sobre las políticas prioritarias a favor de los pueblos indígenas en sus países. Mary Simon destaca por ser la primera gobernadora general de origen indígena en la historia de Canadá.

Desde el año 2021, la funcionaria ejerce funciones de jefa de Estado y se enfoca en temas de reconciliación social, salud mental, bienestar y diversidad cultural.

También promueve activamente políticas relacionadas con la inclusión, la naturaleza y el cuidado del medio ambiente.

#EnVivo | Bienvenida oficial a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon. Palacio Nacional.https://t.co/ouVmXgHzHE — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) January 20, 2026

Mary Simon

Canadá opera bajo un sistema de monarquía constitucional y una democracia parlamentaria consolidada. Como representante del rey Carlos III, Mary Simon actúa en nombre de la Mancomunidad de Naciones.

Mary Simon representa al monarca tanto en territorio canadiense como en el ámbito internacional. Entre sus facultades legales, ella es la responsable de tomar protesta al primer ministro canadiense.

También tiene la autoridad para instalar y disolver el Parlamento según lo establece su constitución. Actúa formalmente como la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de su nación.



En su llegada al aeropuerto, la gobernadora estuvo acompañada por su esposo, el señor Whit Fraser. A la ceremonia de recepción asistió Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la cancillería.

El embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, también estuvo presente para dar la bienvenida oficial. Este encuentro refuerza la cooperación estratégica entre los dos socios comerciales más importantes de la región.

Acompañé al canciller De la Fuente a dar la bienvenida a México a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon y Whit Fraser, su esposo. La @GGCanada realiza una visita oficial a nuestro país para dialogar sobre la importancia de las comunidades indígenas para ambos países. pic.twitter.com/Q3gkx30lIK — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) January 19, 2026

La visita subraya el compromiso mutuo por avanzar en temas de derechos humanos e identidad cultural. Las autoridades mexicanas y canadienses buscan consolidar una relación basada en el respeto y el desarrollo compartido.

A qué vino

Un punto central de la agenda fue el diálogo sobre políticas prioritarias en favor de los pueblos indígenas en ambas naciones.

Tema de gran importancia para Mary Simon, la primera gobernadora general indígena de Canadá.

Se llevó a cabo una mesa redonda con líderes indígenas de la sociedad civil mexicana para intercambiar experiencias y mejores prácticas en inclusión social y protección de derechos culturales.

En Palacio Nacional, recibimos a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, luchadora por la defensa de los pueblos indígenas y la reconciliación.



Conversamos sobre asuntos de interés común como el medio ambiente y la buena relación entre nuestras naciones. pic.twitter.com/Fwl3gw5FjX — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 20, 2026

Sostuvieron una reunión privada para discutir valores compartidos, cooperación y perspectivas bilaterales.

Además de afinar detalles sobre la revisión del T-MEC prevista para julio de 2026.

Otros temas tratados incluyeron el medio ambiente, la salud mental, el bienestar, la diversidad y la inclusión.

Trascendió los esquemas tradicionales de la diplomacia, poniendo un fuerte énfasis en la cooperación social y cultural.

Desde luego, además de los vínculos comerciales y de inversión existentes entre ambos países.

Inuit

Los Inuit son los pueblos indígenas que habitan las regiones árticas de Canadá, Alaska, Groenlandia y Siberia.

El término «esquimal» se considera ofensivo, ya que se cree que significa «comedores de carne cruda» en una lengua algonquina.

En Canadá, los inuit viven en cuatro regiones principales: Nunatsiavut (Labrador), Nunavik (Quebec), Nunavut y la Región de Asentamiento Inuvialuit (Territorios del Noroeste).