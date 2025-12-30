Golpe en Culiacán: Incautan precursores por mil 511 millones

Operación Frontera asfixia las finanzas criminales. En Culiacán incautan laboratorio de metanfetamina y detienen a generadores de violencia

Regeneración, 29 de diciembre de 2025.– ¡Vaya semanita para la maña! Entre el 23 y el 28 de diciembre, las fuerzas federales no descansaron. En Culiacán, la Operación Frontera desmanteló un centro de producción masiva de drogas.

El golpe financiero es real y duele. La afectación a la delincuencia organizada suma 1,511 millones de pesos. Es dinero que ya no financiará la violencia en nuestras calles.

En el sitio hallaron 400 litros y 295 kilos de químicos para metanfetamina. También inhabilitaron cuatro reactores de síntesis orgánica y cuatro condensadores. El negocio sucio se les vino abajo.

Arsenal y explosivos: el rastro del terror

La cosa no paró en la capital sinaloense. En Badiraguato, los uniformados destruyeron 46 artefactos explosivos artesanales. Esas trampas representan el peligro constante para el pueblo.

¿Y en la frontera? Pues también hubo acción. En Tijuana, aseguraron 800 kilos de metanfetamina. En Tecate, cayeron cinco personas con ocho armas de fuego y 90 estrellas ponchallantas.

Mientras tanto, en Moris, Chihuahua, cayeron tres sujetos más. Tenían en su poder cuatro armas largas y 440 cartuchos. El arsenal de estos grupos parece no tener fin.

En Piedras Negras, la historia se repitió. Confiscaron armas cortas y cartuchos. Por otro lado, en Guadalupe, Nuevo León, aprehendieron a cuatro personas con básculas digitales y dosis de marihuana.

El veneno no llega a las calles

En Sonora, la situación está que arde. En Bácum, aseguraron armas, chalecos balísticos y un vehículo. Las fuerzas federales intentan contener el caos.

Por si fuera poco, en Hermosillo y Guaymas, detuvieron a cuatro individuos. Llevaban 144 envoltorios de metanfetamina y 81 dosis de cocaína. El narcomenudeo asfixia a nuestras colonias.

La Operación Frontera lleva meses activa. Desde el 5 de febrero, han detenido a 10,361 personas. Es un número impresionante, pero la raíz del problema persiste.

El acumulado de aseguramientos es brutal. Suman 7,574 armas de fuego y más de un millón de cartuchos. Además, el decomiso de 601.85 kg de fentanilo es un respiro para la salud pública.