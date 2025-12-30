Reforzada prevención a enfermedad de marchitez del plátano

Drones, mapeo satelital, e inspecciones en 97 puntos de ingreso por hongo Foc R4T del plátano. Detectado por primera vez en 1989 en Taiwán

Regeneración, 29 de diciembre de 2025. México ha implementado una reforzada vigilancia por la expansión internacional de un hongo fusarium del plátano que ocasiona marchitez.

Con la finalidad de prevenir el ingreso de la marchitez por Fusarium en banano y plátano, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria Senasica retuvo más de 16 mil productos.

Lo anterior, en puntos de entrada y revisó, a través de pruebas de laboratorio, 667 mil 348 plantas en regiones productoras durante 2025.

Hongo

Lo anterior derivado de la confirmación de la presencia de la enfermedad en diversos países de Sudamérica.

Por ello, a través del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria (PVEF), fortaleció los protocolos de búsqueda del hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical (Foc R4T).

Esto es el agente patógeno que la provoca.

De igual manera, las acciones se enfocaron en robustecer los esquemas de inspección de mercancías agroalimentarias en 97 puertos, aeropuertos y fronteras de ingreso.

E incluso, estableció un programa permanente de difusión y capacitación en coordinación con productores, industria y gobiernos estatales.

Amarillo

En México se cultivan 11 variedades de plátano y banano en más de 87 mil hectáreas distribuidas en 16 estados.

Donde, además se cosechan más de 2.6 millones de toneladas anuales.

Prevenir el ingreso de la marchitez por Fusarium en banano y plátano es crítica pues a la fecha no existen métodos de control efectivos.

Al mismo tiempo que se indica tampoco hay variedades resistentes disponibles.

A fin de incrementar la efectividad de las labores de vigilancia, inició en febrero de 2025 la exploración con drones en 4 mil 447 hectáreas.

Satélite y anexas

Asimismo, en julio comenzó a vigilar 4 mil 400 hectáreas con imágenes satelitales.

Lo cual ha incrementado hasta en 800 por ciento la superficie explorada con respecto a años anteriores.

Con esta tecnología, los técnicos pueden identificar plantas con síntomas de amarillamiento y marchitez en tiempo real.

El Foc R4T fue detectado por primera vez en 1989 en Taiwán y actualmente está presente en 24 países de Asia, Oceanía, África, Europa y Sudamérica.