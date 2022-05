Gomís reparte dimes y diretes para desacreditar agresión a Serrano

El actor Héctor Suárez Gomís dio distantes versiones a los medios de comunicación acerca de por qué agredió al periodista Vicente Serrano; de acuerdo con fuentes cercanas al caso se trata de una estrategia legal

RegeneraciónMx.- Luego de haber sido denunciado ante la Fiscalía General de la República por agresión y daño a la propiedad privada, Héctor Suárez Gomís inició una campaña en medios de comunicación para desestimar la versión de Vicente Serrano, y aunque en sus declaraciones se contradice, señala que fue “provocado”.





Suárez salió a dar una entrevista con Joaquín López Dóriga en la que dijo que Vicente Serrano fue quien lo saludó primero y luego de muchas provocaciones verbales se acercó a su mesa para levantarle los lentes y que esto se cayeron al piso.

Sin embargo fuentes cercanas al abogado del actor contaron que la versión se trata de una estrategia legal para que la demanda no proceda como un ataque a la libertad de prensa.

En otra versión Suárez Gomís dijo que tenía problemas con Serrano desde el 2000 cuando se encontraron en Chicago y el presuntamente el periodista intentó robarle dinero.

En otra declaración a los medios de comunicación aseguró que la pelea que sostuvo con Serrano fue un conflicto de “comensal a comensal” y no de “actor a periodista” insinuó use la pelea no era una respuesta a las opiniones del comunicador a quien llama “periodista domesticado”, sin embargo, en el video en el que Serrano denuncia en redes sociales la agresión se escucha cuando Suárez Gomís hace referencia que Serrano “chingaba el micrófono”.

No hay duda.



Héctor Suárez Gomis atacó a un periodista y debe de pagar por ello.



La estrategia de su abogado ahora que está expuesta no funcionará y pagará las consecuencias.



Lo siento @PelonGomis, esta vez ni Saúl Goodman te podrá ayudar. pic.twitter.com/pFCQ9bKRij — Manuel Pedrero (@YosoyPedrero) May 6, 2022

Más ataques

El actor dejó claro que no está de acuerdo con el gobierno que encabeza López Obrador y desde su Twitter expresa su repudió a quienes sí concuerdan con la 4T, entre ellos Vicente Serrano y Federico Arreola, ambos periodistas.

Suárez Gomis intercambia comentarios de agrado y aprobación a opiniones de informadores como Víctor Trujillo “Brozo” o Carlos Loret de Mola, ambos contrarios al régimen, pero cuando se trata de críticas a su persona no las soporta.

En años exteriores agredió a un periodista de espectáculos.