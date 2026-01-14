Grúa se desploma sobre tren en Tailandia: 32 fallecidos

Tailandia: 64 personas fueron hospitalizadas, 7 en estado grave. El rescate se detuvo por una fuga química que no se ha aclarado

Regeneración, 14 de enero 2026– Al menos 32 personas perdieron la vida y varias decenas resultaron lesionadas al caer una grúa sobre un tren de pasajeros en Tailandia, según el último informe de las autoridades locales.

🚆 Tragedia en Tailandia: una grúa de construcción cayó sobre un tren en Bangkok, dejando 29 muertos y 67 heridos. El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y un intenso operativo de rescate. pic.twitter.com/ZRQFHOQpjl — El Dato Noticias Morelos 📰 (@eldatomx) January 14, 2026

Grúa

La grúa se estaba utilizando en la construcción de un proyecto ferroviario apoyado por China.

La construcción es administrada por una compañía tailandesa que ha estado involucrada en incidentes similares anteriormente.

El accidente de la grúa causó que el tren, que iba de Bangkok hacia el noreste del país, descarrilara.

El ministerio de Salud de Tailandia reportó al menos 32 muertos, tres desaparecidos y 64 personas hospitalizadas, de las cuales siete están en estado grave.

Estruendo

Alrededor de las 9 de la mañana, Mitr Intrpanya, un residente de la provincia de Nakhon Ratchasima, al noreste de Bangkok, escuchó «un fuerte estruendo seguido de dos explosiones».

“Cuando fui a ver qué había pasado, encontré la grúa sobre un tren de pasajeros de tres vagones.

El metal de la grúa parecía haber partido por la mitad el segundo vagón”, comentó este hombre de 54 años.

Imágenes compartidas por medios locales muestran a rescatistas apresurándose hacia el tren volcado mientras el humo se eleva de los escombros.

Rescate

Las labores de rescate se interrumpieron temporalmente a causa de una «fuga de sustancias químicas», informó la policía local, sin especificar el origen.

La grúa formaba parte de un proyecto para poner en funcionamiento el primer tren de alta velocidad de Tailandia.

Este plan, que supera los cinco mil millones de dólares, tiene como objetivo conectar Bangkok con Kunming, en el sur de China, a través de Laos para 2028.

China apoya esta iniciativa como parte de su política de «nuevas rutas de la seda», diseñada para mejorar los intercambios comerciales y aumentar su influencia global.

Un trágico accidente ocurrió en Tailandia, dejando al menos 32 fallecidos y 55 heridos después de que una grúa de construcción de una línea ferroviaria colapsara sobre un tren que viajaba de Bangkok a Ubon Ratchathani. pic.twitter.com/JHVIqahmFw — El Clarín (@SVElClarin) January 14, 2026

Para evitar que este ferrocarril incremente su dependencia de Beijing a expensas de sus relaciones con Estados Unidos, Tailandia ha insistido en cubrir completamente los costos.

Asistencia

China brinda asistencia técnica, pero «parece que el tramo en cuestión está siendo construido por una empresa tailandesa», señaló el Ministerio chino de Relaciones Exteriores.

Se trata de Italian Thai Development, que declaró en un comunicado que correrá con “la responsabilidad de indemnizar a las familias de las víctimas…

…y de cubrir los gastos médicos de los heridos”.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, aseguró que los culpables tendrán que “rendir cuentas”.