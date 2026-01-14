Trump a Minnesota: “El día del ajuste de cuentas se acerca”

Trump aumenta tensión política en Minnesota tras días de protestas contra políticas migratorias y por la muerte de Renee Good a manos de ICE

Regeneración, 14 de enero 2026– (Redacción) La declaración “¡No teman, gran pueblo de Minnesota, el día del ajuste de cuentas y la retribución se acerca!”, de Donald Trump, creó un nuevo punto de fricción entre la Casa Blanca y los líderes de Minnesota.

Mensaje

“Please help!!! I’ll show you my ID!!”



Disturbing video of Trump’s racist ICE goons carrying a terrified Black woman away from the scene of an accident in occupied MINNESOTA — leaving the wrecked car in the street behind.



Racial terror. Not safety. pic.twitter.com/RigRpxzfHk — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) January 12, 2026

El mensaje fue publicado el martes 13 de enero en la red social Truth Social.

Esto ocurre en el contexto de un aumento de tensiones políticas, legales y sociales causado por la intensificación de las acciones migratorias federales en Minneapolis y Saint Paul.

La afirmación fue una reacción directa a los problemas legales que Minnesota ha planteado contra el gobierno federal.

Además, se sumaron las manifestaciones que surgieron tras una operación de ICE que resultó en la muerte de una mujer a manos de un agente federal.

Réplicas

El mensaje fue replicado y aumentado por simpatizantes políticos de Trump y por medios de comunicación de tendencia conservadora.

Ellos lo vieron como una advertencia, tanto para los líderes demócratas locales como para quienes están en contra de la política migratoria de su administración.

El contexto de la declaración se relaciona directamente con el notable aumento de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota.

Este paso ha sido defendido por la administración Trump como algo necesario para enfrentar el crimen organizado y la inmigración ilegal.

Despliegue

Según Fox 9, el despliegue continuó a pesar de que el gobierno estatal había presentado acciones judiciales.

La situación se complicó tras un tiroteo que ocurrió durante una operación migratoria en Minneapolis.

Este evento provocó protestas de la comunidad y críticas contundentes del gobernador Tim Walz y del fiscal general Keith Ellison.

El día de hoy, un agente del ICE asesinó a Renee Nicole Good, una mujer de 37 años que intentaba proteger a sus vecinos ante las redadas de la migra en Minneapolis, Minnesota.



El video muestra que ella bloqueaba el paso de los agentes y, cuando pretendían arrestarla, quiso… pic.twitter.com/DFfyP86Wdu — Témoris Grecko (@temoris) January 8, 2026

Tácticas agresivas

Los mandatarios acusaron a Washington de aplicar tácticas agresivas que, según ellos, ponen en riesgo a comunidades vulnerables, especialmente a la población inmigrante del estado.

Estas acciones legales y protestas fueron la chispa que encendió la respuesta del presidente.

El lenguaje que utilizó Trump fue interpretado de diferentes maneras.

Para sus partidarios, la advertencia sobre el “día de rendir cuentas” significa una promesa de castigo severo contra lo que consideran un desacato estatal y políticas de santuario.

Trump volvió a apoyar a los agentes del #ICE en #Minnesota y otras ciudades, pese a las protestas y demandas para detener los operativos.#PaolaRojasDPC @PaolaRojas pic.twitter.com/9piTN7kmlh — Imagen Noticias (@ImagenNoticias_) January 14, 2026

Narrativa

Esta narrativa ya ha sido reiterada por él en situaciones similares.

Algunos medios señalaron que Trump presentó el mensaje como una defensa del “orden y la ley” frente a autoridades locales que, según su opinión, defienden a inmigrantes indocumentados.

Por otro lado, sus críticos ven la frase como un discurso provocador que agrava la división.

Minnesota AG Ellison: Trump said he hates his political opponent. Everyone should take him at his word. He's clearly mad at Minnesota because we rejected him at the ballot box three times straight. That's why we have to go to court to stop him. pic.twitter.com/1noBotvus5 — AfrikTimes International (@afriktimesint) January 14, 2026

Además, aumenta el riesgo de confrontación entre el gobierno federal y las administraciones estatales.