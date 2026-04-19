«Hasta el final, no siento temor»: modelo brasileña enfrenta a Trump

Modelo brasileña acusa a Trump y Melania por eventos relacionados a Jeffrey Epstein, el pedófilo convicto «que se suicidó»

Regeneración, 16 de abril 2026– La controversina en torno al depredador sexual Jeffrey Epstein incluye también a una modelo brasileña llamada Amanda Ungaro. Una exmodelo que fue expulsada de Estados Unidos ha amenazado con hacer declaraciones incómodas acerca de Donald Trump, al que califica de “pedófilo”, y de su esposa, Melania.

“Derribaré tu sistema corrupto, aunque sea lo último que haga en mi vida. Iré hasta el final; no tengo miedo, advirtió.

Sistema corrupto

«Quizás deberías tener miedo de lo que sé sobre quién eres y quién es tu marido. Ya no tengo nada que perder en la vida. ¡Cuidado conmigo, idiota!”.

Estas declaraciones fueron compartidas por la exmodelo brasileña Amanda Ungaro, de 41 años, en la plataforma social X.

Esto ocurre poco después de que Melania Trump hiciera un discurso inesperado, en el que negó rotundamente cualquier lazo con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Denuncia

Ahora Ungaro decidió romper su silencio y salió a la luz pública para contradecir a la esposa del presidente estadounidense.

La exmodelo afirma que posee mucha información comprometida debido a que estuvo «cerca» de la pareja Trump durante 20 años.

Además, la exmodelo indicó que planea tomar acciones legales contra Melania y “su esposo pedófilo”.

Para comprender la seriedad de estas acusaciones, es necesario retroceder más de dos décadas, al momento en que Amanda Ungaro arribó a Nueva York en 2002, con apenas 17 años.

Modelo brasileña

La joven nació en Londrina, en el estado brasileño de Paraná (sur), y dejó su ciudad natal a los 13 años con el objetivo de convertirse en modelo.

Inicialmente, viajó con su madre y tuvo la oportunidad de ir a Italia, Alemania, Japón y Corea del Sur.

En 2002, llegó a Estados Unidos a bordo del jet privado de Jeffrey Epstein, a quien conoció a través de Jean-Luc Brunel, el contacto de Epstein en Brasil.

Según esta brasileña, en el avión había muchas chicas que, al parecer, conocían a Epstein de manera personal.

Sin embargo, la exmodelo afirma que nunca más volvió a estar con este polémico individuo.

No obstante, ese mismo año, conoció a Paolo Zampolli, un agente de modelos italiano que se enorgullece de haber presentado a Melania con Donald Trump.

Agente

El año pasado, la exmodelo y su nuevo esposo fueron arrestados por un supuesto fraude en su lugar de trabajo.

Así comenzó una larga batalla legal que culminó en octubre de 2025 con la deportación de Ungaro a su país, tras haber vivido 23 años en EE. UU.

Ahora la exmodelo ha vuelto para amenazar a la pareja más influyente del mundo. Le lanza duras criticas a la esposa de Trump:

Confrontación

“Sabías que había sido detenida por ICE. Estuviste en mi vida, cada año en el cumpleaños de mi hijo, llegando a ser la primera en felicitarlo en 2016.

Algo claramente estaba mal, pero no soy parte de ninguna misión maligna que involucre a niños.

¿Y qué hiciste, Melania? Intentaste involucrarme, pero no funcionó, porque tengo carácter”, afirmó Ungaro.