Sheinbaum por reforestación mundial y no intervención en Cuba

Cumbre por Democracia: Soy una mujer de paz y represento una nación que ama la libertad, la justicia, la fraternidad: Sheinbaum

Regeneración, 18 de abril de 2026. En el marco de la Cumbre por la Democracia, la presidenta de México impulso dos resoluciones, sobre medioambiente y derechos de las Naciones, asimismo extendió la invitación para que la próxima reunión sea en México.

Así, la siguiente Cumbre en Defensa de la Democracia, sería para dialogar sobre una economía centrada en el bienestar y sobre una democracia que responda a las verdaderas necesidades de los pueblos.

Reunión en el consulado de Barcelona con mexicanas y mexicanos residentes en España. pic.twitter.com/FdzLRoBVn9 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 18, 2026

Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, realizada en Barcelona, España, dos acciones en favor de la paz:

Destinar el 10 por ciento del gasto mundial en armamento para impulsar un programa global que permita reforestar millones de hectáreas cada año.

Y, una declaración en contra de la intervención militar en Cuba.

“Quiero proponer una acción concreta que propuse en el G20, sencilla, una propuesta que parta de una nueva visión de las Naciones Unidas: Destinar el 10 por ciento del gasto mundial en armamento…

«…, que asciende a miles de millones de dólares, para impulsar un programa global que permita a millones de personas reforestar millones de hectáreas cada año».

«En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida. Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba; que el diálogo y la paz prevalezcan».

Democracia

Iniciando la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. pic.twitter.com/EwfsPhV1ba — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 18, 2026

“La democracia significa elevar el amor por encima del odio; cultivar la generosidad, en lugar de la avaricia; la fraternidad por encima de la guerra.

«….significa que la vida no se compra, como tampoco la libertad ni la dignidad de los pueblos.

«La democracia significa que solo el respeto a la diversidad y el amor por los demás hará posible construir un mundo donde quepan todas y todos, todos los pueblos, todas las lenguas, todas las culturas, todas las naciones.

«Soy una mujer de paz y represento una nación que ama la libertad, la justicia, la fraternidad y que entiende como democracia lo que diría el gran Benito Juárez:

«‘Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada. Con los pueblos, todo; sin los pueblos, nada’”».

Así proclamó en el recinto Fira Barcelona Gran Via, en España.

México

Durante su participación, la Jefa del Ejecutivo Federal extendió la invitación para que, en 2027, México sea la próxima sede de la Cumbre en Defensa de la Democracia.

Como se indica, para dialogar sobre una economía centrada en el bienestar y sobre una democracia que responda a las verdaderas necesidades de los pueblos.

Agregó que, ante un mundo herido por la guerra y la desigualdad, México aporta a los pueblos del mundo, como un símbolo de esperanza, principios constitucionales en materia de política exterior, destacando:

El respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, el rechazo al uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los estados.

Además de la necesidad de la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a los derechos humanos y la lucha permanente por la paz.

Les comparto mi intervención en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. pic.twitter.com/0BdcyQgMBy — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 18, 2026

“Cuando hablamos de democracia, no es la de las élites, sino la del pueblo. No es la de la concentración de la riqueza, sino la de la distribución.

No de la imposición, sino de la participación. No de la guerra, sino de la paz. No de la indiferencia y de la exclusión, sino de la cooperación y la inclusión.

Cuando hablamos de democracia, nos referimos a la democratización de la cultura; del acceso a la educación, del acceso a la salud…

«…; del fin último de los gobiernos, que es la procuración de la felicidad de sus pueblos. La democracia, como decía Abraham Lincoln: ‘es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo’. No hay democracia cuando no hay opción para los pobres, para los desposeídos”, resaltó.

Legado

Me dio mucha alegría y emoción conocer en persona a Joan Manuel Serrat, un símbolo de la música y la resistencia. pic.twitter.com/A20kiiCs5p — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 19, 2026

Destacó que acudió a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia a nombre de un pueblo trabajador, creativo y luchador. Con una historia milenaria que reconoce su origen en las grandes culturas originarias que fueron acalladas, esclavizadas y saqueadas, pero nunca derrotadas ni conquistadas.

Y cobijada por el legado de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Leona Vicario, Josefa Ortiz Téllez-Girón, Benito Juárez, Emiliano Zapata. Francisco Villa, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Felipe Ángeles, Adela Velarde, Hermila Galindo, el General Lázaro Cárdenas y Frida Kahlo.

Así como de un pueblo que, en 2018, decidió que el desarrollo democrático existe bajo el legado de “Por el bien de todos, primero los pobres”.

E incluso, que, en 2024, rompió su historia de machismo y eligió a su primera mujer Presidenta.

En su participación, la Presidenta está acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra.

Democracia, como diría Abraham Lincoln, es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. IV Cumbre en Defensa de la Democracia. pic.twitter.com/mgNkmRXPX8 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 18, 2026

Así como el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel, y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.