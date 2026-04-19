Brugada Expande Apoyos con Ingreso Ciudadano Universal

Clara Brugada anuncia meta de 155 mil beneficiarios para el Ingreso Ciudadano Universal en 2026 como fase inicial estratégica

Regeneración, 16 de abril de 2026.– La jefa de Gobierno, Clara Brugada, lideró hoy una nueva entrega del programa Ingreso Ciudadano Universal.

Durante el evento oficial se incorporaron 20 mil nuevos beneficiarios a este esquema de protección social.

Actualmente el padrón suma un total de 107 mil 610 personas que ya reciben este apoyo económico.

Esta iniciativa busca consolidar un modelo de bienestar progresivo para los habitantes de la capital del país.

Brugada destacó que el programa es verdaderamente universal y no distingue condiciones económicas ni situaciones particulares.

“En la Ciudad de México damos un paso histórico al reconocer el derecho al ingreso ciudadano”, afirmó la mandataria.

El apoyo se otorga por el simple hecho de cumplir con el rango de edad establecido oficialmente. Se busca garantizar que las personas tengan acceso a un mínimo vital para su desarrollo digno.

Alcance estratégico para el año 2026

El gobierno proyecta beneficiar a 155 mil personas con este ingreso durante el transcurso del año 2026.

Esta cifra representa la primera etapa de una estrategia integral de cobertura para toda la población capitalina.

La meta final de la administración es alcanzar a más de 2.5 millones de habitantes mediante diversos apoyos.

Es fundamental entender este avance como el inicio de una red de protección social mucho más amplia.

La jefa de Gobierno explicó que el presupuesto público proviene directamente del esfuerzo constante de todo el pueblo.

“Debe regresar al pueblo en forma de derechos, obras y programas sociales”, enfatizó Clara Brugada ante los asistentes.

El programa otorga un apoyo inicial de 2 mil pesos bimestrales de forma directa y sin intermediarios.

Los recursos se transfieren para reconocer el trabajo realizado por los ciudadanos a lo largo de su vida.

Consolidación de un modelo de vida

El secretario Pablo Yanes señaló que la Constitución local reconoce el derecho fundamental a un mínimo vital.

El único requisito para acceder a este beneficio económico es tener entre 57 y 59 años. “Es el derecho a que todas las personas cuenten con un ingreso por ser personas”, subrayó el funcionario local.

Esta política fortalece la autonomía personal y brinda seguridad frente a las contingencias naturales de la vida.

Este modelo acompaña a los ciudadanos desde los 57 años hasta el último momento de su existencia.

“Comenzamos a apoyar desde los 57 años y continuamos con los programas para personas mayores”, señaló la jefa capitalina.

El sistema se vincula posteriormente con la pensión federal que otorga el Gobierno de México a los adultos mayores.

Se establece así una ruta de bienestar continuo que garantiza dignidad económica para todos los sectores sociales.