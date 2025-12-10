Señalan «ejecución» de Hermanos Amirah en Cisjordania

Nidal y Khaled Amirah ultimados por el ejército israelí “sin ninguna justificación”, afirma el grupo israelí de derechos humanos B’Tselem

Regeneración, 10 de diciembre 2025– El ejército israelí ejecutó a dos hermanos palestinos en la ciudad de Nablus, en el norte de Cisjordania, “sin ninguna justificación” en junio, según descubrió el miércoles una investigación del grupo israelí de derechos humanos B’Tselem.

West Bank | A joint analysis by btselem and index ngo reveals how the Israeli occupation executed brothers Khaled and Nidal ‘Amirah in Nablus on June 10, 2025. pic.twitter.com/AuH596SXo6 — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) December 10, 2025

Hermanos Amirah

Nidal Amirah, de 40 años, y Khaled Amirah, de 35, fueron asesinados a tiros por las fuerzas del ejército israelí en la Ciudad Vieja de Nablus, el 10 de junio.

Supuestamente por “representar una amenaza” para los soldados durante una redada en la zona.

B’Tselem dijo que los soldados israelíes irrumpieron en numerosas casas de la zona y detuvieron a docenas de residentes para interrogarlos.

Según el grupo, los residentes palestinos comenzaron a abandonar el barrio por la mañana en busca de seguridad.

Esto, debido a la fuerte presencia de fuerzas israelíes y al temor por sus vidas en medio de recurrentes ataques a civiles durante las redadas.

Alrededor de la 1 de la tarde hora local, los médicos llegaron para ayudar a la familia Qutub, una de las familias que intentaba huir.

VIDEO | B’Tselem and Paris-based NGO INDEX say their analysis of video, eyewitness accounts, and ballistic evidence shows that Palestinian brothers Nidal ‘Amirah, 40, and Khaled ‘Amirah, 35, were unarmed and posed no threat. On 10 June 2025, Israeli forces shot and killed the two… pic.twitter.com/qnG6AzEFOG — The Cradle (@TheCradleMedia) December 10, 2025

Cuando los médicos llegaron a las afueras del barrio, soldados israelíes detuvieron a cuatro jóvenes de la familia en un callejón cercano, mientras el resto de la familia logró escapar.

Los médicos y periodistas permanecieron esperando en la entrada.

Arribo

En ese momento, Nidal y su hermano Khaled llegaron para ayudar a otra familia que intentaba irse, según B’Tselem.

El grupo de derechos humanos dijo que Nidal era un oficial de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, pero que no estaba de servicio y estaba desarmado.

Un video grabado por periodistas muestra a Nidal, vestido con una camisa blanca, acercándose lentamente a los soldados con las manos vacías en alto.

Se detuvo a pocos metros de ellos y se levantó la camisa a petición suya, mientras un soldado le indicaba que se quitara los pantalones, petición que Nidal rechazó.

En ese momento Nidal dio un paso hacia los soldados y tres de ellos se abalanzaron sobre él y comenzaron a golpearlo, según B’Tselem.

Khaled, también con camisa blanca, junto con varios médicos que se encontraban en la esquina, intentó acercarse.

Video

El video muestra a un soldado israelí apuntándoles con su arma, lo que obligó a los médicos a retroceder ligeramente mientras Khaled seguía adelante con las manos extendidas.

B’Tselem afirmó que se oyeron seis disparos.

Se ve una bala impactando en el suelo cerca de los pies de Khaled, otra impactando en una pared junto al grupo, y la metralla hiere a un médico y a un camarógrafo.

Mientras tanto, varios soldados seguían golpeando a Nidal mientras este luchaba por protegerse.

Otros soldados arrastraron a Khaled al mismo callejón donde se encontraban detenidos los cuatro jóvenes de la familia Qutub.

En el callejón, los soldados intentaron tirar a Khaled al suelo, mientras uno parecía estar estrangulándolo.

Disparos

Se oyeron dos disparos dentro del callejón. Poco después, los soldados arrastraron a Nidal hasta la entrada del callejón, ante su resistencia.

B’Tselem dijo que en ese momento se oyen fuertes disparos dentro del callejón y se levanta polvo.

El origen de los disparos está fuera del alcance de la cámara. Una ráfaga de balas alcanzó a Nidal y al menos a un soldado.

Nidal logró escapar en medio del caos, y el video lo muestra alejándose cojeando, pero dos soldados lo bloquearon.

B’Tselem dijo que un análisis forense de las imágenes mostró que un soldado, parado a solo unos metros de distancia, disparó a la espalda de Nidal, provocando su caída.

Luego, el soldado se dirigió hacia otro soldado que estaba sujetando a Khaled en el suelo y lo ejecutó con un tiro a quemarropa en la cabeza, afirmó el grupo de derechos humanos.

Médicos

Los médicos intentaron llegar hasta los hermanos para brindarles atención médica, pero los soldados los mantuvieron alejados a punta de pistola.

El video muestra que Nidal todavía estaba vivo en ese momento y podría haberse salvado si los soldados hubieran permitido el tratamiento, agregó B’Tselem.

Llegaron más vehículos militares y las tropas dispersaron a los presentes utilizando fuego real y granadas aturdidoras.

El ejército israelí afirmó en un comunicado que sus fuerzas dispararon contra los hermanos Amirah mientras controlaban a dos sospechosos que intentaban apoderarse del arma de un soldado.

Un comunicado militar indicó que el presunto intento provocó que se dispararan «accidentalmente» varios tiros.

Hiriendo a cuatro militares, uno moderadamente y los otros levemente, después de lo cual las tropas dispararon y mataron a los dos hermanos.

Evidencia

B’Tselem destacó que la evidencia forense y los testimonios muestran que Khaled fue ejecutado con un disparo en la cabeza.

Fue asesinado a quemarropa mientras estaba inmovilizado en el suelo y no representaba ninguna amenaza.

En cuanto a Nidal, recibió un disparo en la espalda a corta distancia después de resultar herido en la pierna, mientras al menos dos soldados bloquearon su ruta de escape, dijo el grupo.

Destacó que la documentación prueba que fueron los soldados quienes atacaron a los hermanos Amirah, no al revés.

Al menos 1.092 palestinos han muerto y casi 11.000 más han resultado heridos en ataques del ejército y colonos israelíes ilegales en la Cisjordania ocupada desde octubre de 2023.

Más de 21.000 personas también han sido detenidas.