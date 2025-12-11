Temporada gripal adelantada, esto se sabe

En Hemisferio norte presencia de influenza H3N2, entre otras de temporada. Refuerzan medidas preventivas. En México vacunación permanente

Regeneración, 10 de diciembre de 2025. En redes destacan la rápida expansión de una variante de la influenza con altas transmisibilidad y evasión inmunológicas.

Y es que se trata de influenza del subtipo H3N2, subclado K, cuya expansión es potenciada por los viajes internacionales de fin de año.

Y, lo refleja en un aumento significativo de hospitalizaciones, particularmente entre adultos mayores y niños.

Desde inicios de diciembre la OMS alertó del adelanto de la temporada de gripas.

Temporada

Por otra parte, se indica que en Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) contabilizaron, solo hasta el 15 de noviembre, aproximadamente 650 mil casos.

Además de 7 mil 400 hospitalizaciones y 300 muertes asociadas a la gripe en la presente temporada, donde el H3N2 es dominante.

Esta variante, que también es la predominante y causa de brotes en Japón, Reino Unido y Canadá, presenta múltiples mutaciones.

Mismas que la diferencian del componente H3N2 incluido en la vacuna antigripal de este año, reduciendo así su efectividad en personas inmunizadas.

Cabe destacar se indica que el virus H3N2 no es nuevo; sino responsable de una de las tres principales pandemias del siglo pasado.

Identificado por primera vez en cerdos en 2010, porta el gen M del virus pandémico H1N1, lo que incrementa la transmisión entre humanos.

Sin embargo, su verdadero reto reside en su velocidad de evolución.

Muta

Se subraya asimismo que el H3N2 mutó después de las definiciones mas recientes de vacunas, haciendo que los biológicos disponibles no ofrezcan una inmunización total.

Esta «deriva antigénica» permite al virus escapar constantemente de la respuesta inmune.

Lo que históricamente ha resultado en una menor eficacia de la vacuna, que en algunas temporadas ha caído hasta un 28-42%.

Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde principios de mes advirtió que el inicio de la temporada gripal se adelantó entre tres y seis semanas.

Como se indica por aumento significativo de casos en países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España, Estados Unidos, Canadá y Japón.

En España, los datos del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) muestran una tasa de gripe de 112,2 casos por cada 100.000 habitantes, casi diez veces más que el mismo periodo del año anterior.

Vacuna

Por otra parte, se destaca que las actuales vacunas sí mitiga la gravedad de la enfermedad, reduce el riesgo de hospitalización y protege contra otras cepas circulantes como la H1N1.

Al tiempo que se recuerda que la inmunidad tarda entre una y dos semanas en desarrollarse tras la aplicación.

Incluso, portales subrayan las campañas de vacunación como la de México, activa desde octubre hasta el 3 de abril de 2026.

Dicha vacunación mexicana prioriza la aplicación de dosis contra influenza, neumococo y COVID-19 en los grupos más vulnerables: niños menores de cinco años, personas de 60 y más.

Desde luego, personas con enfermedades crónicas, personal de salud y personas embarazadas.

La convergencia de una variante más evasiva, la alta movilidad por las fiestas y la menor eficacia vacunal configuran un escenario que exige no bajar la guardia.

Por ello se insta al público a reforzar las medidas de prevención y acudir a la vacunación, especialmente para quienes integran los grupos de mayor riesgo.