Hernán Bermúdez Requena Vinculado a Proceso por Peculado

La Fiscalía de Tabasco logró vinculación a proceso del exsecretario de seguridad Hernán Bermúdez Requena. Permanecerá en prisión preventiva

Regeneración, 13 de abril de 2026.– La Fiscalía General del Estado de Tabasco informó sobre la vinculación a proceso de Hernán Bermúdez Requena.

El exdirector de Seguridad Pública enfrenta cargos por el probable delito de peculado en contra del patrimonio público.

Un Juez de control analizó los datos de prueba presentados por el Ministerio Público para emitir esta resolución.

Las autoridades locales consideran al exfuncionario como una pieza clave en diversas irregularidades administrativas detectadas.

La dependencia detalló que el proceso legal sigue su curso tras acreditarse la posible participación del imputado.

Los hechos señalados afectan directamente las finanzas del estado y la confianza en las instituciones de seguridad ciudadana.

Bermúdez Requena ocupó la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana durante la administración estatal previa.

Este caso representa un avance significativo en el combate a la corrupción dentro de los altos mandos policiales.

Detalles de la detención y cargos

La orden de aprehensión contra el exsecretario de seguridad se cumplimentó el pasado 7 de abril de 2026.

La Fiscalía presentó evidencias que vinculan al señalado con el grupo delictivo conocido como La Barredora.

Se le imputan acciones que vulneraron los recursos destinados a la protección de las familias en Tabasco.

El Código Penal estatal sanciona estas conductas con penas que alcanzan hasta los catorce años de prisión efectiva.

Sobre la situación jurídica del exmando, la Fiscalía General del Estado de Tabasco emitió un comunicado oficial detallado.

La autoridad judicial resolvió la vinculación tras considerar suficientes los argumentos expuestos por la representación social querellante.

El delito de peculado contempla también la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público en el futuro próximo.

La gravedad de las circunstancias del caso determinó la severidad de las medidas cautelares aplicadas por el juez.

Medidas cautelares y prisión preventiva

El juez de la causa ratificó la medida de prisión preventiva justificada para el exjefe de la policía.

Se determinó que el imputado debe permanecer en reclusión para asegurar el desarrollo adecuado del proceso penal.

Esta decisión busca evitar riesgos de fuga o interferencia en el curso de las investigaciones complementarias actuales.

El sistema de justicia busca garantizar que no exista impunidad en delitos relacionados con el ejercicio público.

Respecto al tiempo establecido para las indagatorias, la Fiscalía General del Estado de Tabasco precisó los plazos legales.

La autoridad ministerial señaló que: “se otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, el cual vence el próximo 12 de agosto”.

Durante este periodo, se buscarán más pruebas para fortalecer la acusación final contra el exfuncionario detenido.

“Se ratificó la prisión preventiva justificada, asegurando que el proceso se lleve a cabo con el imputado en reclusión”, añadió.

Implicaciones legales y multas

El artículo 243 del Código Penal de Tabasco establece sanciones económicas y administrativas para quienes cometan peculado.

Además de la cárcel, el señalado podría enfrentar multas proporcionales al monto de lo sustraído del erario.

La inhabilitación es una consecuencia directa para los servidores públicos que traicionan la confianza del mandato otorgado.

El seguimiento del caso es prioritario para las autoridades que buscan restaurar el orden en la secretaría.

La investigación seguirá profundizando en los nexos del exsecretario con organizaciones criminales que operan en la región.

El patrimonio público recuperado podría ser reintegrado a programas sociales si así lo dictan las sentencias finales correspondientes.

Tabasco observa con atención este juicio que involucra al máximo responsable de la seguridad en años anteriores.

La transparencia en cada etapa del proceso será fundamental para legitimar la actuación de la actual fiscalía.