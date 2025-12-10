Sillón de Papa Francisco en El Saucito, rancho de César Duarte

Santísimo descanso papal bien mueble asegurado tras cateos en propiedad del exgobernador priista César Duarte ahora domiciliado en Almoloya

Regeneración, 9 de diciembre de 2025.– El exgobernador César Duarte fue detenido nuevamente. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la reaprehensión.

Duarte, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue detenido el 8 de diciembre. Se hizo efectiva la orden judicial emitida en 2024.

El cargo imputado es por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La FGR lo detuvo tras resolverse sus condicionantes de extradición.

El exfuncionario chihuahuense fue arrestado afuera de su casa. La detención fue realizada por elementos de la Guardia Nacional.

Su abogado, Juan Carlos Mendoza, dijo que fue una «sorpresa». El defensor acusó que la detención se debe a «temas políticos».

Aseguró que es un «triple enjuiciamiento» por los mismos hechos. Se refirió al presunto desvío de 96 millones de pesos en Chihuahua.

#MañaneraPresidenta | 🔴 DETIENEN A CÉSAR DUARTE POR LAVADO DE DINERO



Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch informaron que la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, se realizó con base en una orden de aprehensión por lavado de dinero.



Confirmaron además que ya… pic.twitter.com/ULtJQWskPe — Juncal Solano (@juncalssolano) December 9, 2025

Historial Judicial de Duarte

A Duarte, exgobernador de Chihuahua por el PRI (2010-2016), se le cumplimentó orden de aprehensión en Miami en 2020.

Posteriormente extraditado a México el 2 de junio de 2022. Los cargos de la extradición fueron peculado y asociación delictuosa.

Se le acusó del desvío de «96 millones de pesos mexicanos» (2011-2014). En 2024, un juez le concedió libertad condicional con brazalete electrónico.

El juez argumentó el vencimiento del plazo máximo de prisión preventiva. Además, en junio de 2025 captado «de fiesta» en un bar de Chihuahua.

El festejo tras resultar absuelto, en aquella ocasión, en juicio dentro de EE.UU.

🔴César Duarte de fiesta.🍾🎉



Así fue captado el exgobernador de #Chihuahua luego de que Estados Unidos lo absolvió por presunto enriquecimiento ilícito.



🔴Se trata de la noche del sábado 28 de junio, en el centro nocturno ‘Plan B’, en una zona exclusiva de la capital de… pic.twitter.com/dpK2ce4MLo — Josue Aguilar (@josuealeexis) June 30, 2025

El Hallazgo del “Trono del Papa”

En octubre de 2019 se encontró un objeto llamativo en el rancho El Saucito. Autoridades de la FGE de Chihuahua hallaron un sillón especial. El sillón se encontraba en una pequeña capilla del rancho.

El asiento portaba el escudo del Vaticano en su respaldo. Se confirmó que era el sillón que usó el papa Francisco en 2016.

El Sumo Pontífice visitó Ciudad Juárez, Chihuahua, en esa fecha. La silla está bajo disposición de las autoridades junto con otras pertenencias.

No roban, dicen los del @PRI_Nacional:

En el rancho El Saucito, asegurado a César Duarte, hallaron un sillón blanco con el escudo del Vaticano: el mismo que usó el papa Francisco en su visita a Ciudad Juárez en 2016. pic.twitter.com/QXyQKJby5u — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) December 10, 2025

Estatus del Caso

La fiscal Ernestina Godoy compartió el comunicado oficial. Ella destacó que la acusación es por un esquema de lavado de dinero.

Duarte habría desviado recursos públicos como gobernador de Chihuahua. Usó «mecanismos bancarios» para darles «apariencia de legalidad».

El Secretario Omar García Harfuch confirmó el estatus del proceso. El proceso es independiente a las causas penales estatales. La orden de aprehensión, emitida el 16 de mayo de 2024.

El proceso se pudo concretar gracias a que «Estados Unidos concedió formalmente el permiso para procesar a César Duarte por un nuevo delito«, dijo Harfuch.

El permiso se concedió formalmente el 4 de diciembre de 2025. Esto resolvió las «condicionantes de extradición», dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Minutos después de la detención de César Duarte por lavado de dinero, peculado, asociación delictuosa, desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y uso ilegal de fondos públicos para fines políticos.



El PAN manda a su cuadro Cabeza de Vaca a Estados Unidos para promover eso de… pic.twitter.com/MzqH7vUeDC — Arlin Medrano (@arlinmedrano_) December 9, 2025

El secretario Omar García Harfuch confirmó el ingreso del exgobernador Duarte al penal federal de máxima seguridad «El Altiplano».