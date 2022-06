Hija de Alfredo Adame asegura que su papá «es un hombre de primera»

Vanessa, la hija de Alfredo Adame, salió a defender a su padre a capa y espada de las polémicas que ha protagonizado a lo largo de su carrera

Regeneración, 15 de junio de 2022. El actor Alfredo Adame se volvió tendencia en redes tras coronarse como el ganador del reality ‘Soy famoso ¡Sacarme de aquí!‘ donde logró acaparar las miradas por los diversos pleitos que protagonizó.

Si bien el actor ha protagonizado escándalos por sus acciones violentas, su hija, Vanessa Adame, salió en su defensa para asegurar que él es un buen hombre.

La hija de Alfredo Adame fue abordada por la prensa en el aeropuerto, donde fue cuestionada sobre el comportamiento impulsivo de su padre.

Respecto a las peleas y golpizas que el ex candidato político ha tenido a lo largo de su carrera. Pese a ello, la mujer de 42 años está dispuesta a defenderlo ante todo.

«Yo sé quién es mi papá, hay gente que de pronto es cruel, es dura, pero me afecta cinco minutos, me duermo y se me olvida»

indicó Vanessa Adame