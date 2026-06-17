Histórico Golpe al Crimen Organizado

Las fuerzas federales desmantelan un narcolaboratorio en Puebla, un túnel de huachicol en Edomex y decomisan explosivos en Durango

Regeneración, 16 de junio de 2026.– Las fuerzas de seguridad federales asestaron un golpe contundente contra las finanzas de las organizaciones criminales del país.

El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional inhabilitaron un importante laboratorio de drogas sintéticas localizado en Puebla.

Asimismo, los agentes federales destruyeron once áreas estratégicas de concentración de estupefacientes en el estado de Sinaloa.

Estas operaciones conjuntas representaron una afectación económica de 2 mil 541 millones de pesos para la delincuencia.

“Los decomisos forman parte del informe de las acciones relevantes ocurridas el pasado lunes”, informó el Gabinete de Seguridad.

En el municipio de Tlapacoya, Puebla, las autoridades incautaron 360 kilos de metanfetamina listos para su distribución.

Además, se aseguraron miles de litros de precursores químicos, destiladores industriales y reactores de alta capacidad.

De esta manera, el gobierno federal neutralizó un centro de producción masiva con pérdidas millonarias para el crimen.

Localización de infraestructura clandestina y robo de combustible en Ecatepec

Como parte de este despliegue nacional, las corporaciones de justicia focalizaron sus esfuerzos en el centro del territorio mexicano.

Un cateo ministerial en Ecatepec, Estado de México, permitió el hallazgo de un túnel delictivo subterráneo.

Dicha infraestructura ilícita conducía de forma directa hacia una toma clandestina en un ducto de Petróleos Mexicanos.

Durante la intervención, los elementos de seguridad lograron recuperar más de mil litros de hidrocarburo extraído ilegalmente.

Por su parte, las dependencias involucradas mantuvieron un estricto protocolo de resguardo para evitar riesgos mayores en la zona.

En esta acción coordinada participaron la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

A estas corporaciones federales se sumaron activamente el cuerpo de Bomberos y el personal especializado de Pemex.

Gracias a esta oportuna intervención institucional se mitigó un peligro latente para la población civil del perímetro.

Aseguramiento de material bélico y detenciones de alto impacto en Durango

Aunado a los éxitos anteriores, las tareas de inteligencia gubernamental arrojaron resultados positivos en el norte de México.

Elementos de la Fiscalía General de la República catearon un inmueble sospechoso ubicado en el estado de Durango.

En este sitio estratégico se confiscaron 26 artefactos explosivos artesanales y material diverso para su fabricación casera.

Las autoridades ministeriales resguardaron también varios kilos de fertilizante inorgánico, pólvora, azufre y cuatro impresoras operativas.

Por todo lo anterior, el Gobierno de México ratificó su compromiso de pacificar el territorio mediante golpes contundentes.

Paralelamente, los portavoces de seguridad reportaron detenciones relevantes en Baja California, Michoacán y el estado de Zacatecas.

En estas entidades vecinas se decomisaron armas de fuego de grueso calibre y dosis considerables de narcóticos.

Con estas acciones integrales, las instituciones del Estado mexicano debilitan la estructura operativa y financiera de las mafias.