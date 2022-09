Hombres solteros son los que menos lavan sus sábanas, según estudio

Según la encuesta el 45% de hombres solteros tardan en lavar sus sábanas hasta cuatro meses mientras que el 62% de las solteras lo hace cada dos semanas

Regeneración 6 septiembre 2022. Un estudio que hizo Pizuna Lines, una firma de ropa de cama generó polémica pues da a conocer cómo son algunos hábitos de las personas dependiendo su situación sentimental.

Según la encuesta el 45% de hombres solteros tardan en lavar sus sábanas hasta cuatro meses mientras que el 62% de las solteras lo hace cada dos semanas.

En contraste, el porcentaje de hombres que cambia su ropa de cama cada dos semanas es de apenas 25%.

Respecto a las personas que están en pareja, tienen hábitos de limpieza mas arraigados. El 35% cambia las sábanas cada tres semanas, el 17% cada quincena y el 13% lo hace semanalmente.

También hay un alto porcentaje de personas que considera que no es necesario lavas las sábanas, pero la recomendación es hacerlo al menos una vez por semana.

Excusas para no lavar

El análisis también reveló que el 67% no lava su ropa de cama por olvido. El 38% considera que no es necesario. El 35% no quiere tomarse la molestia. El 22% no tiene otras sábanas y el 18% considera que como se baña en la noche sus sábanas no se ensucian.

Sábanas limpias

Durante una entrevista con Insider, Philip Tierno, un microbiólogo de la Universidad de Nueva York explicó que aunque la ropa de cama parezca limpias pueden estar llenas de piel muerta, ácaros y bacterias.

Además, mientras más tiempo pasamos en la cama más bacterias proliferan porque transpiramos y liberamos células muertas de la piel.