Huipulco: Mejor movilidad y seguridad en el sur de CDMX

La SEMOVI moderniza el CETRAM Huipulco con concreto hidráulico, nuevas luminarias y áreas verdes. Conoce los detalles de esta obra clave

Regeneración, 26 de marzo de 2026.– La Secretaría de Movilidad anunció la renovación total del Centro de Transferencia Modal CETRAM Huipulco. Este punto es estratégico para la conectividad de miles de usuarios en la zona sur capitalina.

Los trabajos buscan reducir los tiempos de traslado y ofrecer viajes mucho más ordenados a la ciudadanía. La intervención fortalece la infraestructura de transporte público con criterios de accesibilidad y máxima eficiencia operativa.

“Impacta directamente en la calidad de vida de quienes diariamente se trasladan en esta zona”, afirmó Clara Brugada. La Jefa de Gobierno supervisó las obras junto a los secretarios de Movilidad y de Obras locales.

El proyecto integral garantiza que el transporte sea una opción digna para todos los habitantes del sector. Estas acciones forman parte de un plan maestro para modernizar los nodos de transferencia más importantes.

Mejoras en infraestructura y seguridad vial

Una de las acciones principales fue la sustitución del asfalto viejo por concreto hidráulico de alta durabilidad. Se instalaron techumbres nuevas y corredores protegidos para resguardar a los pasajeros de las inclemencias climáticas.

También se rehabilitó el puente peatonal para asegurar que los cruces de las personas sean totalmente seguros. La seguridad se reforzó con la instalación de cámaras de vigilancia conectadas directamente a los centros de monitoreo.

“Buscamos avanzar hacia una ciudad con más orden, mejor conexión y traslados más eficientes”, destacó Héctor Ulises García. El secretario de Movilidad enfatizó la importancia de crear entornos amigables para los peatones y ciclistas.

Se instalaron 25 postes de alumbrado público para iluminar los senderos y evitar zonas de riesgo nocturno. La modernización incluye adecuaciones viales que permiten un flujo de autobuses mucho más ágil y constante.

Espacios verdes y movilidad sustentable

El proyecto no solo contempló el transporte, sino también la creación de un parque de tres mil metros. Este nuevo espacio cuenta con áreas verdes y una pista de tartán para el sano esparcimiento social.

Además, se construyó un biciestacionamiento masivo para fomentar el uso de la bicicleta como transporte complementario. La conexión con el Tren Ligero se optimizó para facilitar el transbordo rápido entre distintos sistemas de viaje.

Las autoridades buscan que la intermodalidad sea el eje central de la movilidad moderna en la capital. El nuevo parque permite que la comunidad recupere el espacio público que anteriormente estaba descuidado o sucio.

Los usuarios ahora disponen de un entorno agradable mientras esperan su transporte hacia sus destinos finales. Esta visión integral combina el beneficio ambiental con la mejora técnica de las estaciones de transferencia.

Como ha dicho nuestra presidenta @Claudiashein, el #Mundial2026 será un mundial social llevando la pasión fuera de los estadios a todos los territorios teniendo al deporte como protagonista.



En la #CapitalDeLaTransformación avanzamos con obras y más de 2 mil acciones que mejoran… pic.twitter.com/US9rA0d4XF — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 25, 2026

Operativo estratégico rumbo al Mundial 2026

El CETRAM Huipulco será una pieza fundamental durante la operación logística del próximo Mundial de Fútbol 2026. Debido a su cercanía con el Estadio Ciudad de México, se implementará un plan de movilidad especial.

Habrá cierres viales estratégicos y accesos controlados para garantizar el orden durante los eventos de talla internacional. El fortalecimiento del transporte público permitirá recibir a miles de visitantes de manera organizada y muy segura.

“El transporte público debe ser una opción segura, accesible y digna para todas y todos”, reiteró García Nieto. La Secretaría de Movilidad recomienda a los vecinos planificar sus rutas con anticipación ante los cambios operativos.

Se privilegiará el uso masivo de transporte para evitar la saturación de vehículos particulares en las vialidades. Estas medidas aseguran que la Ciudad de México esté lista para los retos de movilidad del futuro.