Vivos y con apoyo los 4 mineros aún atrapados en El Chele

Se confirma la más grande esperanza: Mineros reciben oxígeno y agua. Rescatistas dándolo todo. Con unos y otros todas nuestras plegarias

Regeneración, 27 de marzo de 2026. El gobernador de Sinaloa confirmó la localización con vida de los cuatro trabajadores en la mina de oro El Chele, en el municipio de Rosario atrapados desde el miércoles 25 de marzo de 2026.

Además, Los equipos de rescate están «inyectando» oxígeno y agua a través de perforaciones para mantener a los mineros estables mientras continúan las labores para extraerlos.

Y es que se trata de 38 efectivos élite del Batallón de Atención a Emergencias que arribó al Aeropuerto Internacional de Mazatlán a bordo de una aeronave de transporte pesado C27J Spartan.

El rescate por el Batallón de Atención a Emergencias de la Defensa Nacional, especialistas en búsqueda y rescate, desde luego junto con autoridades estatales.

98 elementos militares trabajando en el sitio, quienes coordinan esfuerzos con Protección Civil estatal y municipal, la Fiscalía del Estado y Seguridad Pública.

La CNPC de la @SSPCMexico, a través de una #MisiónECO, se incorpora a las tareas de rescate de los 4 mineros atrapados en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa. Coordinará las acciones del puesto de mando y brindará acompañamiento a los familiares trabajadores. pic.twitter.com/aElODOkXIx — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 27, 2026

Cabe destacar que se detalla que el equipo lo integran también 4 binomios caninos. Además de botiquines de primeros auxilios, equipo de respiración autónoma, equipos de radiocomunicación.

Así como «material para el corte de estructuras, generadores de energía, entre otro material especializado para trabajos de búsqueda y rescate».

Acción inmediata

Se aclara se trata de una presa de jales en la mina de empresa Industrial Minera Sinaloa, S. A. de C. V.

Las autoridades federales iniciaron este despliegue operativo de manera inmediata tras recibir ayer la notificación oficial por parte de las instancias estatales

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En la zona cero continúan ininterrumpidamente las acciones de rescate generadas inicialmente por la empresa minera.

Simultáneamente, los tres órdenes de gobierno ejecutan estrategias conjuntas de extracción, donde personal de la Defensa ya trabaja activamente en el sitio.

A estos esfuerzos se sumarán elementos especializados de Marina.

E incluso se exhorta evitar transitar por el camino a la Sindicatura de Cacalotán para garantizar el paso ágil de la maquinaria y vehículos de emergencia.

Minería

Por otra parte, se indica que el incidente ocurrió en la mina conocida como «Santa Fe» o «Minerales de Sinaloa».

Y es que en El Rosario existe una profunda tradición minera de más de 350 años.

Uno de los enclaves mineros más ricos de México, llegando a ser el primer lugar electrificado en la región debido a su importancia económica.

Ahí, empresas como GR Silver Mining mantienen operaciones de exploración y explotación de oro y plata en la zona.

Como se sabe, en municipios aledaños como Concordia, se han reportado incidentes de inseguridad que afectaron a trabajadores mineros a principios de 2026-

Lo que llevó a la suspensión temporal de labores en algunas áreas por parte de empresas como Vizsla Silver, entre otros.