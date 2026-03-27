Tepic: Incendio Devasta Mil Hectáreas en el Cerro de San Juan

Gobernador de Nayarit anuncia restricciones de horario en el Cerro de San Juan tras incendio forestal de mil hectáreas

Regeneración, 26 de marzo de 2026.– El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero anunció nuevas medidas tras el devastador incendio en el Cerro de San Juan. Las autoridades impondrán horarios estrictos para senderistas y visitantes que deseen ingresar a esta área natural protegida.

Esta decisión responde a la necesidad de proteger la vegetación remanente y evitar nuevos focos de fuego accidentales. La mala calidad del aire en la capital nayarita persiste tras varios días de intensa quema de biomasa.

El mandatario estatal presentó una estrategia integral de combate diseñada por el Programa Estatal de Manejo del Fuego. “Creemos que las temperaturas van a ser más violentas que el año pasado”, advirtió con preocupación el gobernador.

El cambio climático eleva la temperatura global año con año, aumentando el riesgo de siniestros forestales de gran magnitud. El acceso controlado busca reducir la presencia humana en las horas de mayor calor y riesgo de ignición.

Impacto ambiental y causas del siniestro

Las llamas consumieron más de mil hectáreas de vegetación en los municipios de Tepic y también de Xalisco. El siniestro comenzó a mediados de este mes y requirió un esfuerzo masivo para ser finalmente controlado esta semana.

Los daños a la biodiversidad local son profundos y afectarán el equilibrio ecológico de la zona por mucho tiempo. La recuperación de los suelos tardará años debido a la intensidad del fuego que arrasó con la cobertura forestal.

El gobernador vinculó directamente estas conflagraciones con el fenómeno del calentamiento global que afecta a todo el planeta. “El cambio climático nos está aumentando la temperatura en décimas de grados”, explicó el mandatario nayarita durante su conferencia.

Las condiciones de sequía extrema facilitan que cualquier chispa se convierta rápidamente en un incendio forestal fuera de control. La prevención se vuelve ahora la herramienta más valiosa para evitar que tragedias similares se repitan en Nayarit.

Sanciones severas y vigilancia forestal

El gobierno estatal anunció que se incrementarán las multas económicas para quienes provoquen incendios de manera intencional. Estas medidas son castigos muy necesarios para personas que buscan ganar terreno de forma ilegal para actividades productivas.

Se vigilará estrechamente que no se realicen quemas agrícolas sin permiso en zonas colindantes con las áreas protegidas. La autoridad busca desincentivar el uso del fuego como herramienta de limpieza de terrenos en épocas de estiaje crítico.

“Habrá castigos para aquellas personas que buscan ganar terreno para actividades productivas”, sentenció firmemente el gobernador Miguel Ángel Navarro. La vigilancia en el Cerro de San Juan será permanente para asegurar que se respeten los nuevos lineamientos establecidos.

Se trabajará en conjunto con la Guardia Nacional para patrullar los puntos de mayor vulnerabilidad dentro de la reserva. El objetivo es erradicar la impunidad en delitos ambientales que ponen en riesgo la salud pública de Tepic.

Mejora laboral y justicia para bomberos

Navarro Quintero dio a conocer un aumento salarial para los bomberos forestales que arriesgan su vida en el campo. El personal ahora tendrá certeza permanente en sus empleos y no solo contratos por plazos cortos o temporales.

Esta medida busca dignificar la labor de quienes enfrentan el fuego directamente en las condiciones más adversas posibles. Un equipo bien pagado y con estabilidad laboral garantiza una respuesta mucho más efectiva ante las emergencias futuras.