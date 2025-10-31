Huracán Melissa Azota Cuba, Decenas de Muertos en el Caribe

En Cuba la principal acción fue la evacuación masiva de 735 mil personas. También desconectaron redes eléctricas como medida de seguridad

Regeneración, 29 de octubre de 2025.– El huracán Melissa, considerado “extremadamente peligroso”, ha generado una crisis humanitaria. Dejó un rastro de destrucción inaudita en varios países del Caribe.

“Daños Catastróficos”

Melissa golpeó el este de Cuba como un huracán de gran intensidad. Tocó tierra en la costa oriental con vientos máximos sostenidos de hasta 195 km/h. Este fenómeno provocó graves inundaciones en Santiago de Cuba.

En consecuencia, las autoridades informaron de «daños cuantiosos» en la infraestructura. La empresa eléctrica desconectó el sistema en varias provincias orientales. Se incluye Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Previendo el peligro, el Gobierno cubano declaró un “estado de alarma” en seis provincias. Se logró evacuar a unas 735 mil personas en la zona oriental.

Another video right now from Cueto, Holguín Province, Cuba — just look at the water level. (Hurricane Melissa) pic.twitter.com/q6MYOSg9Tt — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 29, 2025

La Estela de Muerte en el Caribe

Melissa ha causado una devastación calificada de «niveles nunca vistos» por la ONU. El saldo mortal en la región caribeña subió a al menos 27 personas. Estas víctimas se distribuyen en varios países afectados.

El país más golpeado es Haití, donde se reportan al menos 20 muertos, entre ellos diez niños. El desborde del río La Digue arrasó casas en Petit-Goâve.

Adicionalmente, Jamaica fue declarada “zona catastrófica” por su primer ministro. Allí se confirmaron al menos tres muertes. El coordinador de la ONU, Dennis Zulu, declaró una «destrucción inmensa, sin precedentes» en infraestructuras.

Por otra parte, se reportaron tres muertes en Panamá y un deceso en República Dominicana. Este país también sufrió cortes de agua para más de un millón de personas. El huracán también comenzó a afectar el sureste de Bahamas.

Cuba no registra muertes por el paso del huracán Melissa… aquí el pueblo de Oriente habla sobre cómo se organizó… Orgullo! pic.twitter.com/cxWAoXCqwG — Tere Felipe (@_TereFelipe_) October 30, 2025

Respuesta Humanitaria

La respuesta gubernamental se ha enfocado en la prevención y la asistencia.

En Jamaica, el Primer Ministro Andrew Holness aseguró un «plan multifacético» de respuesta rápida. El país comenzó la apertura gradual de aeropuertos para recibir ayuda.

En Cuba, la principal acción fue la evacuación masiva de 735.000 personas. También desconectaron redes eléctricas como medida de seguridad. El viceprimer ministro Eduardo Martínez calificó el evento de «muy peligroso» y «sin precedentes».

A nivel internacional, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) envió kits médicos. El Reino Unido anunció el envío de 3.3 millones de dólares en fondos de emergencia. No obstante, el secretario de Estado, Marco Rubio, excluyó a Cuba de la ayuda de Washington.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) mantiene las alertas. Se advierte de nuevas inundaciones por las lluvias acumuladas de hasta 500 milímetros en zonas de Cuba.