Cinco nuevos detenidos por el robo de joyas en el Louvre

Laure Beccuau, la fiscal de París, confirmó que hay cinco nuevos sospechosos detenidos por el robo de joyas del Louvre

Regeneración, 30 de octubre 2025– Cinco nuevos sospechosos han sido detenidos en la investigación por el robo de joyas en el Museo del Louvre, informó este jueves la fiscal de París, Laure Beccuau, en una entrevista a la radio RTL.

La policía detiene e inculpa a 5 personas más por el robo de joyas valoradas en 88 millones de euros de la Galería Apolo del Louvre. Los dos primeros detenidos "admitieron parcialmente su implicación". Las joyas aún no se han recuperado#Louvre #París #Robo #Joyas pic.twitter.com/Qmh46LE0oK — euronews español (@euronewses) October 30, 2025

Arrestos simultáneos

Los cinco fueron arrestados simultáneamente en París y sus alrededores, concretamente en el departamento 93 (Seine-Saint-Denis) alrededor de las 21.00 horas del miércoles, precisó la fiscal.

Uno de los detenidos anoche “era objetivo de los investigadores”, y estos tienen “pruebas de ADN que lo vinculan con el robo.

Era uno de los sospechosos que teníamos en el punto de mira”, añadió.

Señaló que los otros cuatro detenidos este miércoles “pueden aportar información sobre cómo se desarrolló el robo”.

Participación

Los dos arrestados el pasado sábado han reconocido “parcialmente” su participación en el golpe.

Fueron imputados formalmente por el juez instructor del caso por “robo organizado y conspiración para delinquir”;

E ingresaron en prisión preventiva, anunció la Fiscalía de París.

Los dos hombres, de unos treinta años, «admitieron parcialmente los hechos», explicó Beccuau, en una rueda de prensa celebrada el miércoles por la tarde.

Se sospecha que fueron ellos quienes «entraron en la Galería de Apolo para robar las joyas», precisó.

Cómplices

La fiscal añadió que «nada en esta etapa sugiere que los autores tuvieran cómplices dentro del museo».

Sin embargo, los investigadores no descartan la posibilidad de que se trate de un grupo mucho mayor que los cuatro autores identificados por las cámaras de vigilancia, afirmó.

Beccuau puntualizó que las joyas aún no han sido recuperadas, pero declaró que mantienen la esperanza de que sean encontradas y devueltas al Museo del Louvre.