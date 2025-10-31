Masacre en Río: Sube a 132 la Cifra de Muertos

El gobernador Castro y el ministro Ricardo Lewandowski debaten la legalidad del operativo más letal en la historia de la ciudad de Río

Regeneración, 30 de octubre de 2025.– La Defensoría Pública regional de Río de Janeiro elevó la cifra de víctimas. La operación policial contra el crimen organizado dejó 132 muertos. Esto la convierte en la ofensiva más letal en la historia de la ciudad.

Favela de Penha

La operación se centró en la favela de Penha. La cifra se disparó tras el hallazgo de numerosos cuerpos. Testigos describieron un escenario «dantesco» y de «campo de batalla».

Vecinos detallaron más de medio centenar de cuerpos apilados en calles y zonas boscosas. Los enfrentamientos se prolongaron por más de diez horas de tiroteos continuos.

Por lo tanto, se denunció el uso de vehículos blindados y explosiones. La Policía Militar incautó 31 fusiles y 81 sospechosos fueron detenidos.

Éxito vs. Violencia Desproporcionada

El Gobierno regional, liderado por Cláudio Castro, calificó el operativo de «éxito». Aseguró que fue «necesario» para desmantelar al Comando Vermelho. Este grupo controla el narcotráfico en el norte de Río.

Castro defendió la acción para «garantizar la seguridad» ante planes de ataque narco. Con contundencia afirmó que, «exceptuando la vida de los policías, el resto fue un éxito».

Es una monstruosidad la masacre llevada adelante por el gobernador bolsonarista Claudio Castro en las favelas del Alemán y de la Penha en Rio de Janeiro!



Decenas de cadáveres en las calles, en los pasillos, en las zonas selváticas aledañas. Cientos de vecinos buscando y… pic.twitter.com/KrnYWRX0Cc — Manuela Castañeira (@ManuelaC22) October 30, 2025

Sin embargo, organizaciones civiles y la ONU cuestionaron la legalidad. La oficina de Derechos Humanos de la ONU se declaró «horrorizada» por la magnitud. Pidieron una investigación inmediata e independiente.

Además, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, cuestionó la legalidad. Declaró que la operación fue «extremadamente cruenta, especialmente violenta». Agregó que evaluará si es compatible con el Estado democrático de derecho.

Abusos Antes de Grandes Eventos

Históricamente, Brasil ha visto estas operaciones. Sucede antes de grandes citas internacionales en Río. Ejemplos de esto son el Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016.

Incluso, el G20 de 2024 estuvo marcado por denuncias de abusos. La operación actual se produce antes de la Cumbre del Clima COP30.

Pese a ello, el secretario de Seguridad, Víctor Santos, negó la relación. Señaló que la redada «no está relacionada» con los eventos próximos.