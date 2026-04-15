Venezuela: Vladimir Padrino es nuevo ministro de Agricultura

El general Padrino tiene una recompensa de 15 millones de dólares por narcotráfico en su contra por parte de Washington

Regeneración, 14 de abril 2026– La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes que el general Vladimir Padrino López asumirá el cargo de nuevo ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, reemplazando a Julio León Heredia, quien estuvo en el puesto desde febrero de 2025.

Nombramiento

Este nombramiento, informado a través de Telegram por Rodríguez, ocurre solo 26 días después de que lo apartara de la Defensa, puesto que ocupó por más de once años.

La reincorporación de Padrino López al gabinete no es un acto común.

El militar de 62 años está en la lista del Departamento de Justicia de Estados Unidos como uno de los fugitivos.

Se ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto por supuestos delitos de narcotráfico.

Historial judicial

El historial judicial de Padrino López incluye una acusación formal presentada el 24 de mayo de 2019 por un gran jurado federal de Washington D. C.

El cargo principal que se le imputa es conspiración para distribuir y tener intención de distribuir más de cinco kilogramos de cocaína en aviones que están registrados en Estados Unidos.

La carrera del nuevo ministro en el gobierno es extensa y controvertida.

Liderazgo

Asumió el liderazgo del Ministerio de Defensa el 24 de octubre de 2014.

En medio de una serie de protestas en contra del gobierno que marcaron el inicio del primer mandato de Nicolás Maduro.

Padrino se convirtió en uno de los pilares del régimen y una de las caras visibles de su aparato represivo, según lo han documentado organizaciones internacionales de derechos humanos.

El nombramiento es parte de una reconfiguración más amplia que Rodríguez ha hecho desde que asumió el cargo.

Cambios

La presidenta ha realizado alrededor de 15 cambios ministeriales desde enero, entre los cuales resalta la salida de Alex Saab del Ministerio de Industrias.

Rodríguez se refirió a Trump como “socio y amigo” y recibió en Caracas a los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum.

Estas visitas marcaron una reconfiguración diplomática sin precedentes.