Idea de expulsar a México del T-MEC no tiene futuro: Sheinbaum

Regeneración, 14 de noviembre de 2024. Claudia Sheinbaum dijo que la idea de retirar a México del tratado comercial México-EE.UU-Canadá no tiene futuro.

Y es que como se sabe esa es la propuesta de Doug Ford, primer ministro de Ontario, la mayor provincia canadiense.

Sheinbaum y Canadá

“Es una propuesta que no tiene futuro. Recuerden que cuando se firmó el T-MEC, México abogó por Canadá».

Así dijo la presidenta de México desde Palacio Nacional.

Seguidamente agregó, «porque había, en algún momento de la negociación, la intención de EU de que la firma solo fuera con México».

La declaración de Doug Ford, primer ministro de Ontario, sobre sacar a México del T-MEC "no tiene futuro", expresó la presidenta Sheinbaum.



Irónicamente en la historia ha sido México el que ha abogado con EE.UU. por la permanencia de Canadá en el Tratado. — Julieta Ramírez (@JulietaRamirezP) November 14, 2024

«En aquel momento México dijo ‘No, somos tres países‘ y se firmó con tres países», recordó Sheinbaum.

Ontario dice

Cabe destacar que la pregunta en la Mañanera del Pueblo porque Doug Ford acusó a México de ser la puerta trasera de los productos chinos.

Además, por lo mismo pidió sacar a México del T-MEC de cara a la revisión en 2026.

E incluso dijo que México “no iguala los aranceles de Estados Unidos y Canadá” a las importaciones chinas, no debería “sentarse en la mesa o disfrutar acceso a la mayor economía del mundo”.

Por ello, Sheinbaum respondió y dijo que los mexicanos “no tienen de qué preocuparse” por esas declaraciones.

Revisión

#MañaneraPresidenta || Claudia Sheinbaum aseguró que el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá fomenta la complementariedad entre los tres países. pic.twitter.com/9n51ycGsrN — El Chamuco (@El_Chamuco) November 14, 2024

Por otra parte se destaca que la presidenta busca mostrar a Trump los beneficios del T-MEC y de la aportación de los migrantes mexicanos a EU, que asciende a 338 mil millones de dólares anuales.

“En la revisión, que no es renegociación, de 2026, uno de los grandes temas y en los que estamos trabajando son los beneficios del T-MEC, no solo para México, que claro que nos beneficiamos».

Esto es, «sino los beneficios en Estados Unidos, igual que los beneficios para EU del trabajo de las mexicanas y los mexicanos allá”, indicó.

Además la presidenta sostuvo que Canadá se beneficia del acuerdo comercial con México, y citó el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) para que jornaleros mexicanos vayan a la cosecha.

Sheinbaum respaldó así el mensaje de Marcelo Ebrard, secretario de Economía, quien remarcó que a Canadá no le conviene un T-MEC solo con EU.

“La economía de Estados Unidos es mucho más grande”, lo cual hace que tanto a Canadá como a México les convenga mantener una relación trilateral en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), dijo sobre la propuesta del primer ministro de Ontario.

“No le convendría a Canadá que solamente sea una relación Canadá-EU o no le convendría a México que Canadá no estuviese y solo estuviésemos México-EU. No nos conviene eso”, sostuvo.

Claudia

“Porque nuestros paisanos no solamente ayudan a México y sus familias, sino que sostienen en mucho la economía de Estados Unidos”.

La mandataria señaló que toda esa información la abordarán “cuando nos sentemos con el nuevo gobierno estadunidense, previo o cuando entren».

«Porque a veces no se puede hablar sin los datos y beneficios comunes”. Resaltó que Canadá también se beneficia con el T-MEC.

“Hay un programa muy importante, por ejemplo de mexicanos y mexicanas que van a trabajar a ese país. Nos complementamos, no competimos entre nosotros”, subrayó Sheinbaum.

