Incautan millones de dosis ilícitas en Guerrero y Sinaloa

Sinaloa: Cae el Cubano, será extraditado. En Acapulco dos de los Rusos detenidos. Laboratorios, sustancias, armas y enseres incautados

Regeneración, 15 de enero de 2025. En el corte informativo de acciones relevantes del Gabinete de Seguridad se informa de la detención de al menos tres individuos en Guerrero y Sinaloa, así como la incautación de sustancias y precursores de millones de dosis de drogas.

Guerrero

Cabe destacar que Seguridad Ciudadana dijo que en Guerrero, en acciones encabezadas por Marina junto a Fiscalía federal se localizó e inhabilitó un campamento clandestino empleado para la producción de drogas sintéticas.

Además de una bodega con aproximadamente 25 mil litros y más de 12 toneladas de sustancias químicas.

Este aseguramiento «afecta de manera directa las capacidades financieras y operativas de los grupos criminales y se evita que millones de dosis de droga lleguen a las calles».

Así dijo Harfuch en redes sociales.

En tanto que en Sinaloa, elementos de Marina, Fiscalía y Seguridad Pública federales detuvieron a Daniel Alfredo “N”, alias “El Cubano”.

Además se reveló que se trata de un líder de una célula delictiva afín al Cártel de Sinaloa. Asimismo, responsable de coordinar la distribución de droga sintética hacia Estados Unidos.

«Cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición por delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada».

E incluso requerido por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), en EE.UU.

Color

En San Luis Río Colorado, Sonora, por otra parte, la Defensa y Guardia Nacional aseguraron un vehículo procedente de Culiacán con destino a Mexicali.

El cual transportaba 212 kg de Metanfetamina con el propósito de ser vendidas en millones de dosis de droga.

También en Sinaloa la Defensa inhabilitó 11 áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina asegurando 16 mil 486 litros y 75 kg de sustancias químicas.

Guerrero de nuevo

Además, en orden cronológico de acciones anunciadas en redes sociales por parte de las policías se subraya la detención de dos integrantes de Los Rusos, en Acapulco.

En este caso, en un operativo coordinado en Acapulco, Guerrero, Defensa, Marina, Fiscalía federal, Guardia Nacional y Seguridad Pública, detuvieron a Víctor Manuel “N”, alias El Profe.

Junto con él, a Leonardo “N”, ambos integrantes del grupo delictivo Los Rusos.

A esta organización criminal se le relaciona con la venta y distribución de droga, homicidios, extorsiones y cobro de piso a empresarios y comerciantes de la entidad.

Aademás de modificar vehículos para el traslado de armas y droga. Durante su detención se les aseguró un arma larga, cargadores, cartuchos y droga.