India en alerta tras explosión de coche-bomba en Nueva Delhi

Más de 10 muertes y más de 30 personas heridas por explosión de coche-bomba en la capital de India. Terror y alerta recorren el país

Regeneración, 11 de noviembre 2025– Un coche bomba explotó este lunes en una parte histórica de la capital de India, provocando la muerte de al menos 10 personas e hiriendo a muchas otras, lo que llevó al líder del país a prometer que llevará a los responsables ante la justicia.

Explosión

La explosión tuvo lugar cerca del emblemático Fuerte Rojo de la ciudad, también conocido como Lal Qila, un monumento del siglo XVII y símbolo de la independencia de la India.

La zona, un importante centro turístico conocido por sus concurridos bazares y vendedores ambulantes, se sumió inmediatamente en el caos.

El incidente, un hecho poco común en la extensa metrópolis de más de 30 millones de habitantes, desató una escena de devastación en el corazón de Delhi.

Las imágenes posteriores a la explosión mostraron densas llamas anaranjadas elevándose hacia el cielo completamente oscuro, vehículos retorcidos y carbonizados, así como víctimas esparcidas por la calle.

Aún se desconoce la causa de la explosión, y el Gobierno indio todavía no ha culpado a ningún grupo específico.

Comentarios

Los comentarios de altos funcionarios del ejecutivo el martes han comenzado a sugerir que el acto fue deliberado.

Hablando desde Bután, donde se encuentra de visita, el primer ministro de India, Narendra Modi, manifestó que el “horrible incidente” en Delhi “ha entristecido profundamente a todos”.

“Estuve en contacto con todas las agencias que investigan este incidente durante toda la noche de ayer.

Nuestras agencias llegarán al fondo de esta conspiración”, prometió en hindi, antes de cambiar al inglés: “Todos los responsables serán llevados ante la justicia”.

El ministro de Defensa de India, Rajnath Singh, comentó el martes en una publicación en X que “los resultados de la investigación pronto se harán públicos”.

“Quiero asegurar firmemente a la nación que los responsables de esta tragedia serán llevados ante la justicia y no se les perdonará bajo ninguna circunstancia”, escribió.

La policía de Delhi está investigando el caso bajo varias secciones de la ley antiterrorista de India, informó a CNN el subcomisionado de policía del norte de Delhi, Raja Banthia.

Más de 30 personas resultaron gravemente heridas en la explosión, comunicó el Dr. Manish Kumar Jha, médico del hospital local Lok Nayak. Y agregó: “Muchos no están en condiciones de recuperarse”.

Los hechos

Antes de la explosión, un vehículo que circulaba lentamente se detuvo cerca de un semáforo en rojo alrededor de las 6:42 p.m…

…hora local, informó a los periodistas el comisionado de la policía de Delhi, Satish Golcha.

“Se produjo una explosión en ese vehículo. Sus pasajeros y las personas en los autos circundantes se vieron afectados”, añadió Golcha.

Al menos seis vehículos y tres mototaxis fueron incendiados, informó Reuters, citando al subjefe de bomberos de Delhi.

Los equipos de emergencia llegaron al lugar y extinguieron el incendio, después de recibir una llamada a las 18:55 p.m, hora local.

Los sobrevivientes fueron trasladados a un hospital cercano.

Los residentes recordaron haber oído una fuerte explosión en el vecindario.

“Oímos un gran estruendo. Nuestras ventanas temblaron”, contó un residente que no dio su nombre a la cadena de televisión india NDTV, según Reuters.

Ambulancia

Un conductor de ambulancia indicó que “solo pudo encontrar cuerpos” cuando llegaron al lugar de la explosión.

“Los cuerpos estaban destrozados, y tuvimos que recoger diferentes partes y traerlas a las ambulancias, y luego las llevamos al hospital”, dijo a la agencia de noticias local ANI.

Un hombre afirmó que su sobrino, conductor de mototaxi eléctrico, murió en la explosión. Su familia intentó llamarlo el lunes por la noche, pero no pudieron comunicarse.

“Cuando llegamos aquí, tuvimos que identificar el cuerpo”, declaró a ANI. Se pudo ver a familiares de las víctimas llorando afuera de un hospital local.

El efecto dominó de la explosión del lunes se ha sentido en toda India.

Alerta máxima

Aeropuertos, estaciones de tren, edificios gubernamentales y sitios históricos de todo el país se encuentran en alerta máxima, según la Fuerza Central de Seguridad Industrial.

El Fuerte Rojo permanecerá cerrado durante tres días mientras continúa la investigación.

La embajada de Estados Unidos en Nueva Delhi aconseja a los estadounidenses que eviten la zona circundante, así como las grandes multitudes.

Los estados de Haryana y Uttar Pradesh, vecinos de Delhi, también se encuentran en alerta máxima, comentó la policía.

Thunderous blast shakes entire area: CCTV captures the exact moment a Hyundai i20 car explodes near Delhi’s Red Fort pic.twitter.com/wd0gfkB493 — VIZHPUNEET (@vizhpuneet) November 11, 2025

Medidas

Se revisarán las medidas de seguridad “de establecimientos importantes, sitios religiosos, lugares concurridos y otros puntos sensibles”, escribió la policía de Uttar Pradesh en X.

El estado, el más poblado de la India, alberga el Taj Mahal y otras importantes atracciones turísticas.

El jefe de policía de Haryana, OP Singh, instó a los residentes en una publicación en X a “mantener la calma” y a informar sobre cualquier “persona sospechosa u objeto no reclamado”.

El estado noroccidental de Rajastán también está en alerta máxima, informó su departamento de policía en X.

This video captures the moment a car explodes at Metro Gate No. 1 near the Red Fort in Delhi, just a short distance from the Shri Gaurishankar Temple. 10-11-2025: Around 7 p.m. pic.twitter.com/MrDjziRMyl — Kalu Singh Chouhan (@kscChouhan) November 11, 2025

En la capital financiera de Mumbai, las estaciones de tren se encuentran en alerta máxima, destacó Reuters, citando a las autoridades.