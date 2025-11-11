Ecuador: Jorge Glas llevado a nueva cárcel de máxima seguridad

Protestas por incluir al exvicepresidente Glas como parte de 300 presos «peligrosos» trasladados. Un día antes, 31 reos son asesinados en prisión

Regeneración, 11 de noviembre 2025– El político correísta y exvicepresidente Jorge Glas figura entre los 300 reos llevados este lunes 10 de noviembre a la nueva cárcel de máxima seguridad de Ecuador, confirmó el presidente Daniel Noboa.

Durante una entrevista, el presidente Daniel Noboa aseguró que no se arrepiente de haber arrestado al exvicepresidente Jorge Glas en la Embajada de México en Ecuador.

La entrevistadora le preguntó sobre si se arrepentía de esta acción, a lo que el mandatario dijo "cero" porque… pic.twitter.com/kJYEWUhmC6 — Radio SUCRE 700 AM (@radio_sucre700) November 11, 2025

Máxima seguridad

El mandatario afirmó este lunes que 300 de los presos «más peligrosos» del país fueron llevados a la nueva prisión de máxima seguridad de Ecuador.

Sucede un día después de que 31 prisioneros fueran asesinados en la cárcel de la ciudad de Machala, fronteriza con Perú.

El Gobierno atribuyó a este traslado masivo la masacre carcelaria del domingo.

La llamada ‘Cárcel del Encuentro’ está ubicada en la provincia costera de Santa Elena, una zona de difícil acceso, rodeada de comunidades ancestrales que han protestado por la instalación.

«El crimen quiso desafiar al Ecuador y empezar su campaña. Hoy, el Ecuador le respondió con hechos»;

Dijo Noboa en X, donde publicó fotografías de reclusos vestidos de naranja, con el pelo cortado, sentados en el piso uno a lado del otro, con la cabeza agachada y rodeados de militares.

Repudiamos el escarnio institucional cometido ayer por @DanielNoboaOk.

Previo al referéndum del 16 de noviembre, @JorgeGlas vuelve a ser utilizado como trofeo político.

El Estado ecuatoriano viola directamente la orden vinculante de la @CorteIDH, poniendo en grave riesgo su vida. https://t.co/VZItjfItRF — Observatorio Lawfare (@ObLawfare) November 11, 2025

«Ya empezarán con la quejadera», añadió junto a una fotografía en la que se veía cabello cortado en el piso.

Jorge Glas

De acuerdo con Noboa, entre los trasladados está Jorge Glas. «Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales», escribió el mandatario.

En junio, Glas fue nuevamente condenado a 13 años de prisión por un delito de peculado (malversación de fondos públicos).

Habría sucedido durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016.

Además, el que fuera una figura clave en el Gobierno de Rafael Correa, ya cumplía una pena de ocho años por dos condenas de corrupción.

Después de ser liberado en 2022 y solicitar asilo político en la Embajada de México, fue nuevamente capturado y recluido en la prisión de La Roca.

Masacre

Un día antes. un total de 27 presos murieron ahorcados en una cárcel de Machala, en la provincia de El Oro, en el suroeste de Ecuador y fronteriza con Perú.

En un comunicado, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (Snai)…

…indicó que «entre ellos (los reos) cometieron asfixia, lo que produjo muerte inmediata por suspensión».

En la madrugada del mismo domingo, en ese mismo penal murieron otros cuatro reos y una treintena resultaron heridos;

Así como un agente policial, informó el Snai que, sin más detalles, atribuyó ese hecho a la «reorganización de los privados de libertad en la nueva cárcel de máxima seguridad».

Ministro

En ese sentido, el ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, confirmó el lunes que ya se comenzó el traslado de «los más peligrosos delincuentes»…

…hacia la nueva cárcel de máxima seguridad, ubicada en la provincia costera de Santa Elena.

Reimberg también apuntó que esos traslados fueron la causa de la masacre del domingo.

«No sabían el día exacto en que íbamos a trasladar a los detenidos hacia la cárcel nueva de Santa Elena y querían tratar de impedir que esto se llegara a dar», señaló Reimberg en una entrevista radial..

Las cárceles de esta nación suramericana se han tornado en centros de operación de grupos narcotraficantes.

Bajo esa dinámica, más de 500 reclusos ha muerto desde 2021 en enfrentamientos entre bandas rivales.

Control

En 2024 los militares tomaron el control de los penales del país por orden del presidente Daniel Noboa;

Quien declaró al país en un conflicto armado interno ante una ola de violencia sin precedentes dentro y fuera de las cárceles.

Sin embargo, en agosto de este año, ocho de los reclusorios, incluida el de Machala, fueron traspasados a la Policía.

La mayor matanza carcelaria en Ecuador se produjo en 2021, cuando más de un centenar de reclusos fueron asesinados en una penitenciaría de Guayaquil (suroeste).

Los presos llegaron a transmitir en vivo y por redes sociales los cruentos enfrentamientos, con cuerpos decapitados e incinerados.