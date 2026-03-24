Nestlé invertirá 180 millones de dólares en Zumpango

Nestlé construirá un centro de distribución en el Edomex. Inversión total de 455 millones USD. Obra comenzará de inmediato

Regeneración, 24 de marzo de 2025. Nestlé México- filial, invertirá 180 millones de dólares para la construcción de un Centro de Distribución (CEDIS) en Zumpango, Estado de México.

Lo que se suma a los 275 millones de dólares previamente comprometidos, esto es una inversión total de 455 millones de dólares.

El anuncio realizado en la Fábrica de Cafés y Culinarios en Toluca, con Delfina Gómez.

Nestlé

Al tiempo que el presidente ejecutivo de la compañía, Fausto Costa, informó que las obras comenzarán de inmediato.

“Vamos a arrancar las obras prontamente, después de la firma de este acuerdo…

«… y de este compromiso mutuo con el apoyo de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, seguir impulsando inversiones en el estado”, dijo.

El nuevo centro logístico tendrá una capacidad de casi 90 mil posiciones de pallets.

“¿Ustedes pueden imaginar la dimensión que tiene, un centro de distribución de este tamaño?”, expresó.

La inversión en el CEDIS se suma a otros 275 millones de dólares que la empresa destinará en el Estado de México.

Lo anterior como parte de su plan de inversión nacional de mil millones de dólares para el periodo 2025–2027.

Mismo, anunciado en enero del 2025 ante la presidenta Claudia Sheinbaum.

#InformaciónOficial



Fausto Costa, presidente ejecutivo de Nestlé México, informó la inversión histórica en el Estado de México de 455 millones de dólares, de lo cuales 275 están destinados a las tres plantas productivas en la entidad, y que forman parte de los mil millones de… pic.twitter.com/ieKm7HMUj4 — El Economista (@eleconomista) March 23, 2026

Se destinará a la instalación de nuevas líneas de producción, a la automatización de procesos y a mejoras en eficiencia energética e hídrica.

Esto, en las tres plantas productivas que la multinacional suiza tiene en el Estado de México.

Fausto Costa destacó que México es uno de los países más importantes para Nestlé.

Y es que nuestro país ya que ocupa el cuarto lugar en relevancia y el segundo en inversión a nivel global.

Lo que refleja la confianza de la compañía en el país y su apuesta por el crecimiento y el desarrollo local.

Global

“Somos la décima segunda economía global, pero la cuarta dentro del mundo Nestlé.

«Otro punto muy importante es que somos el segundo país a nivel global en inversión, trayendo nuevas tecnologías…

«…, expandiendo capacidad productiva, buscando generar empleos dignos y bienestar a toda la población mexicana”, acotó.

En el Estado de México, Nestlé cuenta con 2 mil 970 trabajadores en tres plantas de producción.

En Cuautitlán produce alimentos para mascotas; en Toluca elabora cafés, productos culinarios y chocolates.

Asimismo, en Tultitlán se enfoca a snacks saludables. Además, opera tres centros de distribución.