Influencer español terminó con la cara deforme tras ir al dentista en México

Regeneración 15 agosto 2022. Un influencer español conocido como Dani Schepers se encontraba disfrutando de unas vacaciones en la Península de Yucatán y terminó con la cara deforme.

Mediante su cuenta de Instagram, Dani Schepers contó que acudió al dentista en México porque presentó un dolor de muela.

Indicó que él suele ser una persona muy transparente así que no quiso ocultar cómo quedó su rostro.

«Un día me levanté con la boca que me dolía mucho, sentía como que la muela me estaba saliendo, entonces decidí ir al dentista”, contó el influencer.