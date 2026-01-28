Informe UNESCO: Grave deterioro de la libertad de expresión

La seguridad de los periodistas en todo el planeta, y la posibilidad de expresarse libremente peligran en el contexto actual: UNESCO

Regeneración, 28 de enero 2026– El informe de la UNESCO sobre libertad de expresión y periodismo apunta a una disminución histórica del 10% en la libertad de expresión a nivel mundial entre 2012 y 2024, debido a la censura, la persecución y el asesinato de periodistas.

Censura y ataques

Este fenómeno es resultado del preocupante incremento de la autocensura entre los periodistas y de los ataques que enfrentan tanto físicamente como en el entorno digital.

Además, algunos medios informativos definen tendencias marcadas a favor de los gobiernos de sus países, imposibilitando el ejercicio de un periodismo independiente y crítico.

La libertad de expresión y de información no es opcional, es una condición esencial para lograr un avance social significativo y una paz duradera.

Frente a esta regresión histórica, es fundamental que unamos fuerzas para proteger y defender el derecho de cada persona a pensar, escribir e informar sin censura.

La UNESCO continuará encabezando las iniciativas globales para fortalecer el pluralismo y asegurar que la diversidad sea no solo resguardada sino también promovida activamente.

Caída

La caída del 10% en la libertad de expresión a nivel mundial desde 2012, muestra niveles que no se habían presenciado en décadas.

El informe indica que la autocensura ha crecido considerablemente entre los periodistas, alcanzando un 63%, lo que equivale a aproximadamente un 5% cada año.

Durante el periodo de este informe (2022-2025), se registraron 186 asesinatos de periodistas mientras cubrían conflictos bélicos y zonas de guerra.

Esto representa un aumento del 67% en comparación con el periodo tratado en el informe anterior (2018-2021).

Asesinatos

Sólo en 2025, han sido asesinados 93 periodistas, de los cuales 60 murieron en áreas de conflicto.

A pesar de las promesas internacionales para acabar con la impunidad en los asesinatos de periodistas, la rendición de cuentas sigue siendo mínima.

Aunque ha habido un avance modesto —con tasas de impunidad que disminuyeron del 95% en 2012 al 85% en 2024— la mayoría de los responsables aún no enfrentan justicia.

Hoy, los periodistas sufren un aumento de ataques de diversas formas —físicos, digitales, legales y amenazas— que los llevan a abandonar sus hogares.

Desde 2018, más de 900 periodistas de América Latina y el Caribe han tenido que huir al exilio.

Panorama

El informe presenta un panorama preocupante, pero también ofrece soluciones viables que los gobiernos pueden implementar para detener esta tendencia.

1- Llamado a Estados miembros

Se hace un llamado a los Estados miembros para que protejan e inviertan en el periodismo con el fin de fomentar sociedades pacíficas.

La defensa del periodismo libre e independiente debe ser considerada como una prioridad.

2- Transparencia en el ámbito digital

En 2023, la UNESCO lanzó sus Directrices para la gobernanza de plataformas digitales, desarrolladas por contribuyentes de más de 130 países.

Desde entonces, se ha asistido a los miembros en el fortalecimiento de sus organismos reguladores independientes para llevar a cabo estas directrices en todas las regiones del mundo.

3- Educación sobre medios de comunicación

Es fundamental enseñar a la comunidad a ser críticos con la información y a navegar de manera segura en las redes sociales, por su propia seguridad.