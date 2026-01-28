ICE será seguridad de Vance y Rubio en olimpiadas de invierno

El anuncio del ICE causó indignación y rechazo en toda Italia. Presenta la pregunta ¿se trata de protección o provocación?

Regeneración, 28 de enero 2026– ICE, la agencia estadounidense que impulsa una campaña anti migratoria criticada en su país, está causando revuelo debido a su anunciado despliegue para los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia, en febrero.

🇮🇹"LOS ITALIANOS SE OPONEN A LA PRESENCIA DE ICE, EN ITALIA PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS".👑💀🤣🤣



La fama de los matones de la GESTAPO @ICEgov de @realDonaldTrump, ha llegado a su máximo límite, después de que el asesinato de Alex Jeffrey Pretti, se convirtiera en un escándalo… pic.twitter.com/tB1VPkMD9T — Albert_Rudo (@Albert_Rudo) January 28, 2026

Preocupación

Este anuncio también genera preocupación a pocos meses de la inauguración de la Copa Mundial de fútbol, que será coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México.

“Durante los Juegos Olímpicos, el Servicio de Seguridad Interior (HSI) de ICE proporcionará apoyo al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EE. UU.

De igual manera, colaborará con el país anfitrión para evaluar y reducir los riesgos asociados con organizaciones criminales transnacionales”.

Indicó la agencia en un comunicado el martes 27 de enero.

Los italianos reaccionan a la presencia de ICE en los Juegos Olímpicos de Milán 2026.

Absolutamente no los queremos.

Deberían encerrarlos a todos.

Llamarlos fascistas es quedarse corto. pic.twitter.com/mmYxORRnuO — XAVIER (@xavigonzafwga) January 28, 2026

ICE en Italia

“Por supuesto, el ICE no realizará operaciones de inmigración en el extranjero”, añadieron. Y “todas las acciones de seguridad estarán bajo la autoridad de Italia”.

Las especulaciones en Italia sobre la participación del ICE en los Juegos llevaban varios días generando discusión.

Estas crecieron cuando Attilio Fontana, presidente de Lombardía, afirmó que JD Vance y Marco Rubio tendrían “guardias” del ICE en los Juegos Olímpicos.

Fuentes de EE. UU. confirmaron que agentes de ICE ayudarían en la seguridad diplomática en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

¡¡¡NO HAY ICE EN EUROPA!!!

El hielo no debería entrar en Italia…



Políticos italianos protestaron por informes que apuntaban a que agentes del ICE de Estados Unidos podrían estar involucrados en la seguridad de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. pic.twitter.com/P6z9xlhRQv — aapayés (@aapayes) January 28, 2026

Indignación

Este anuncio desató una ola de indignación en Italia, ya que al menos dos ciudadanos han sido asesinados por agentes del ICE en Minneapolis.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, expresó en la estación de radio RTL su opinión sobre los agentes de ICE:

“No son bienvenidos en la ciudad porque no aseguran que sus métodos se alineen con la gestión democrática de la seguridad”.

“Es una milicia que mata”, afirmó. “Está claro que no son bienvenidos en Milán, de eso no hay duda.

Se l’ICE è così controverso negli USA che persino i cittadini americani ne chiedono l’abolizione dopo morti come quelle di Good e Pretti, perché dovremmo accoglierlo qui?

L’ICE non è sicurezza, è paura, repressione e violenza istituzionalizzata.#OlimpiadiMilanoCortina#ICEout pic.twitter.com/G5ofls8UCL — Myrta Merlino (@myrtamerlino) January 28, 2026

Declaraciones

¿No podemos simplemente decirle que no a Trump por una vez? ”, agregó.

El lunes, el ministro de Interior italiano, Matteo Piantedosi, enfatizó:

“ICE como entidad no operará en Italia, porque la gestión del orden público, la inmigración y la seguridad corresponde a nuestras fuerzas de policía”.

Alessandro Zan, eurodiputado del Partido Demócrata, aseguró que la presencia de agentes del ICE sería intolerable.

“En Italia no deseamos a quienes pisotean los Derechos Humanos y actúan fuera de cualquier control democrático”, escribió en X.

Autoridades

Las autoridades federales han confirmado que habrá agentes presentes en el Levi’s Stadium durante el Super Bowl el 8 de febrero.

Este despliegue es deseado por Donald Trump, quien recientemente anunció que boicotearía el evento.

Trump se queja de la decisión de la NFL de que el espectáculo del descanso esté a cargo del artista puertorriqueño Bad Bunny.

Un creciente movimiento de protesta pide a la NFL que impida la presencia del ICE.

El ICE había emitido un aviso a los asistentes, sugiriéndoles que llevaran consigo un documento que validara su situación legal durante los partidos.