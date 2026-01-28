Rusia contra Ucrania: Cerca de dos millones de bajas militares

Informe indica que Rusia contabiliza cerca de 1,2 millones de bajas, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial

Regeneración, 28 de enero 2026– La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha conducido a cerca de dos millones de bajas militares combinadas en ambos lados desde febrero del 2022, de acuerdo con un estudio publicado el martes por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un instituto de análisis ubicado en Washington.

GUERRA SANGRIENTA | RUSIA SUFRIÓ 325.000 MUERTES EN COMBATE



Un informe del CSIS revela que la guerra en Ucrania ha dejado cerca de 2 millones de bajas militares. Rusia registra 325,000 muertes en combate, el mayor costo humano desde la Segunda Guerra Mundial, mientras Ucrania… pic.twitter.com/LwCcZmI2fc — John P. Acquaviva (@JPAFS) January 28, 2026

Costo humano

Este total comprende fallecidos, heridos y desaparecidos, y representa el mayor costo humano de cualquier enfrentamiento entre grandes potencias en los últimos ochenta años.

Las fuerzas de Moscú son responsables de la mayor parte de las pérdidas.

El estudio estima que Rusia ha tenido cerca de 1,2 millones de bajas desde que comenzó la invasión, de las cuales hasta 325.000 serían muertes en combate.

El documento resalta que ninguna gran potencia ha enfrentado pérdidas de tal magnitud desde la Segunda Guerra Mundial.

Mayores bajas

Incluso superando las bajas que sufrió la Unión Soviética en todos sus enfrentamientos desde 1945.

El centro de análisis indica que las tropas rusas están avanzando de una manera notablemente lenta en el campo de batalla.

Logrando un avance de entre 15 y 70 metros por día en sus ofensivas más destacadas durante 2024 y 2025.

Este ritmo de progreso es inferior al de casi cualquier importante campaña ofensiva de las últimas décadas y refleja el tipo de desgaste que caracteriza el conflicto.

Pérdidas ucranias

Ucrania también ha experimentado pérdidas significativas.

Entre febrero de 2022 y diciembre de 2025, las fuerzas ucranianas acumularon entre 500.000 y 600.000 bajas, con un estimado de muertos situado entre 100.000 y 140.000.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, afirmó que su país había perdido alrededor de 46.000 soldados desde 2022, cifra que los analistas consideran muy por debajo de lo real.

El total del estudio muestra que las bajas aproximadas de Rusia y Ucrania podrían llegar hasta 1,8 millones de efectivos.

Dos millones

Podrían ascender a dos millones para la primavera de 2026 si el conflicto sigue el ritmo actual.

Los expertos del centro están evaluando estas cifras en el contexto de una guerra de desgaste, donde ambos lados aceptan pérdidas masivas esperando agotar al enemigo.

La guerra también ha tenido un efecto devastador sobre la población civil.

Los observadores de las Naciones Unidas reportaron en 2025 más muertes de civiles en Ucrania que en cualquier otro año desde 2022, registrando 2. 514 muertes y 12. 142 heridos.

Cifra

La cifra de 2025 representa un aumento del 31% en comparación con 2024, cuando se reportaron 2. 088 muertes y 9. 138 heridos.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha confirmado cerca de 15. 000 muertes de civiles desde 2022.

El estudio del centro estadounidense señala que diversos factores explican el elevado número de bajas que tiene Rusia.

Desánimo e ineficacia

Esto se debe a problemas en la ejecución de operaciones conjuntas, tácticas ineficaces, corrupción, desánimo y la estrategia defensiva efectiva en profundidad de Ucrania.

Las tropas rusas han empleado infantería a pie para debilitar las defensas ucranianas.

Respaldada por vehículos blindados, drones con vista en primera persona, artillería y bombas de planificación.