Inicia apoyo a reconstrucción tras lluvias extraordinarias

Reconstrucción apoyos: 25 mil pesos para daños medios; 40 mil por afectaciones mayores; y 70 mil por pérdida total por lluvias: Sheinbaum

Regeneración, 6 de noviembre de 2025: El próximo lunes 10 de noviembre, inicia entrega de segundo apoyo en estados afectados por lluvias: Presidenta Claudia Sheinbaum.

Cabe destacar, como se indica que el monto del apoyo para la reconstrucción de viviendas se determina de acuerdo con el nivel de afectación: 25 mil pesos para daños medios.

En tanto que son 40 mil pesos por afectaciones mayores; y 70 mil pesos por pérdida total.

Sheinbaum

El lunes 10 de noviembre se entrega el segundo apoyo a personas damnificadas por las lluvias recientes: presidenta Claudia Sheinbaum. Indica que las reubicaciones en los estados afectados no se harán de forma obligatoria. pic.twitter.com/J46I9hqttA — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) November 6, 2025

Como se sabe se trata de la reconstrucción de vivienda en los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Esto, como parte del Plan Integral de Apoyo a los afectados por las lluvias extraordinarias que se registraron en octubre.

“El primer apoyo de 20 mil pesos ya fue dado a cerca de 100 mil familias, y vamos ahora con el segundo apoyo que depende de qué daño tuvo la vivienda».

«Además, va a haber apoyo para comercios y apoyo para las parcelas que fueron afectadas por las lluvias”.

Detalló que la distribución se realizará a través del Banco del Bienestar y para su entrega se enviará un mensaje SMS a los beneficiarios con el lugar donde se realizará el proceso.

Riesgo

#MañaneraPresidenta | Claudia Sheinbaum informó que el 10 de noviembre se entregará un segundo apoyo a comunidades afectadas por lluvias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.



La reubicación será voluntaria y por convencimiento, nunca por imposición. pic.twitter.com/vCPTAfWxBO — Juncal Solano (@juncalssolano) November 6, 2025

Por otra parte, Sheinbaum detalló que, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informará la reubicación de las viviendas que se encuentran en zonas de riesgo.

E incluso dijo que su restitución se realizará a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Dichas acciones hacia los damnificados por las lluvias como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar.

“La mayoría están convencidos y si hay una persona que no está convencida no se le puede obligar, sino sencillamente notificarle que está viviendo en una zona de alto riesgo”, agregó.