Sheinbaum presenta Centro de Formación en Inteligencia Artificial

Sheinbaum presenta Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial. “Es parte de un proyecto muy grande»…»México, país de innovación”

Regeneración, 6 de noviembre de 2025. La presidenta Sheinbaum presentó el Centro Publico de Formación en Inteligencia artificial.

La convocatoria para inscribirse está disponible en labmexia.gob.mx del 6 de noviembre al 6 de diciembre.

Inicia de forma presencial en el plantel Tláhuac del TecNM en la Ciudad de México y se extenderá a otros campus en Mérida, Tijuana, Morelos, Veracruz, Puebla, Morelia, Oaxaca, Tamaulipas y Nayarit

Los egresados contarán con una certificación pública por parte de Infotec / TecNM y de las principales empresas de tecnología.

En el Tecnológico Nacional de México presentamos el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial; certificará conocimientos tecnológicos y digitales mediante cursos presenciales o virtuales. La educación es un derecho; que vivan las y los jóvenes estudiantes.

Sheinbaum

Desde las instalaciones del Tecnológico Nacional de México (TecNM) en la Alcaldía Tláhuac, Sheinbaum encabezó la presentación del nuevo Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial.

Mismo, que estará vinculado a la plataforma SaberesMx y que forma parte del proyecto México: país de innovación, que será presentado en los próximos días.

“Esto que anunciamos el día de hoy, igual que SaberesMx, es parte de un proyecto muy grande, que muy pronto vamos a presentar…»

«… y que estoy muy entusiasmada por eso, que se llama México, país de innovación y en el que todas y todos ustedes van a formar parte”.

Formación

Seguidamente Sheinbaum informó que este nuevo centro albergará a 10 mil estudiantes en una primera generación de manera presencial en los campus del TecNM.

Sin embargo, el curso estará disponible en la plataforma SaberesMx para que pueda cursarse a distancia de manera gratuita.

Destacó la colaboración que existe entre el Gobierno de México y las instituciones de educación superior, con las que desarrolla proyectos estratégicos como el vehículo eléctrico Olinia.

Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial. Ciudad de México

E incluso adelantó que el modelo , que será presentado en el Mundial de 2026.

Así como el desarrollo de semiconductores en los estados de Puebla, Sonora y Jalisco para el desarrollo de equipamiento médico y aviones no tripulados, como parte del Plan México.

Explicó que se designarán recursos para impulsar un proyecto encabezado por estudiantes del TecNM, que sirva para la recolección de basura en los canales de Tláhuac a través de energía solar.

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, Antonio Peña, precisó que la meta de este nuevo Centro Público es generar alrededor de 25 mil egresados al año.

Esto es, de lo que calificó, asimismo: «la escuela pública de Inteligencia Artificial más grande de todo el continente».

Asimismo, la cual contará con 20 trayectos de especialización, enfocados a cinco áreas de conocimiento:

Inteligencia Artificial, Análisis de Datos, Nube, Java y Ciberseguridad.

Convoca

Además, anunció que la primera convocatoria está disponible en la página labmexia.gob.mx a partir de este jueves 6 de noviembre y concluirá el 6 de diciembre para inscribirse al curso presencial.

Mismo que se impartirá en instalaciones del TecNM en Ciudad de México, Mérida, Tijuana, Morelos, Veracruz, Puebla, Morelia, Oaxaca, Tamaulipas y Nayarit.

El director general del TecNM, Ramón Jiménez López, agregó que este año se aprobó también el plan de estudios de la Maestría en Inteligencia Artificial.

Una década antes de la Revolución mexicana, diversas mujeres defendieron ideales sociales a través del periódico antiporfirista Regeneración; además, participaron en recaudación de fondos, propaganda, difusión de mensajes clandestinos y apoyaron a los presos políticos.…

La cual que se ofertará a partir de enero de 2026 en 28 institutos tecnológicos, incluido Tláhuac. Por otra parte, para enero de 2027 verá a su primera generación de graduados.

Brugada

Cabe destacar que la Jefa de la Ciudad de México, Clara Brugada agradeció a la Presidenta por impulsar este Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) en Tláhuac.

Mismo que permitirá democratizar el acceso a la tecnología y el conocimiento para alcanzar el bienestar. Y que se suma a otros programas locales como Mixtli Digital en las instituciones de educación pública.