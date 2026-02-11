Inicia el registro para el Programa de Vivienda para el Bienestar

Pre-registro de solicitantes de vivienda de escasos recursos permitirá organizar mejor los trabajos de organización y planeación

Regeneración, 11 de febrero 2026– Con la firme intención de asegurar el derecho a una vivienda adecuada, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) ofrece una plataforma en línea para el pre-registro al Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB).

Plataforma

La plataforma digital permite a las familias en México expresar su interés en recibir apoyos para la vivienda.

Estos apoyos son ofrecidos directamente por el Gobierno de México de manera clara y sin intermediarios.

Este es un primer paso para reunir información que ayudará en la planificación de las áreas de intervención.

Grupos vulnerados

Siguiendo las Reglas de Operación, el Programa se enfoca en la inclusión de grupos que históricamente han sido vulnerados.

Estos incluyen a mujeres que son jefas de hogar, poblaciones indígenas y afromexicanas, personas mayores y aquellas con discapacidad.

Además, se considera a aquellos que no tienen acceso a opciones de financiamiento porque no son parte de instituciones de seguridad social.

Pre-registro

Para llevar a cabo el pre-registro, las personas interesadas deben acceder al sitio oficial: preregistropvb.conavi.gob.mx

En este sitio, deberán llenar un formulario sencillo con pocos pasos, teniendo a mano sus datos personales.

Es esencial mencionar que la información proporcionada será útil únicamente si los interesados efectúan su registro oficial.

Esto siempre de acuerdo con la convocatoria y cumpliendo con los requisitos establecidos.

Trámite gratuito

Este proceso es completamente gratuito y no se necesita pagar a gestores o intermediarios para acceder a estos apoyos.

Esto se ofrece como un derecho de manera directa por el Gobierno de México.

A través de estas acciones, la Conavi reafirma su dedicación a fomentar el acceso a una vivienda digna.

Y a contribuir al bienestar de las familias en México, siempre priorizando a quienes más lo requieren.

Además, promueve un manejo claro y justo de los apoyos en las áreas más necesitadas del país.