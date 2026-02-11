Nueva York se une a la Red ante epidemias de OMS

La decisión de Nueva York luego que Trump optara por retirar a EE.UU de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de Naciones Unidas

Regeneración, 11 de febrero 2026– El estado de Nueva York informó que se incorpora a la red de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de volver a sacar al país de la agencia de la ONU al regresar a la Casa Blanca.

Integración en la Red de OMS

El Departamento de Salud del estado de Nueva York se ha unido a la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos (GOARN, en inglés) de la OMS.

Esto tiene como meta fortalecer el papel del estado en cuanto a la preparación y respuesta a situaciones de salud pública a nivel global.

“Nueva York siempre ha sido líder en salud y seguridad pública y ahora estamos haciendo nuestra parte para proteger vidas…

…mientras el gobierno federal pone en riesgo la salud de los estadounidenses”, expresó la gobernadora Kathy Hochul en un comunicado.

Nueva situación

Según mencionó, desde ahora compartirán toda su experiencia y laboratorios con la red.

Con el fin de “hacer frente a brotes en todo el mundo y ayudar a prevenir las amenazas a la salud global”.

La decisión de la gobernadora demócrata Hochul llega solo unas semanas después de un anuncio que pone en peligro la salud a nivel mundial.

Trump contra la OMS

La Administración Trump consumó su salida de la organización y afirmó que no realizará los pagos que debe.

El día en que volvió al cargo, Trump firmó una orden ejecutiva para notificar oficialmente su retiro de la agencia de la ONU dedicada a la salud.

Durante la pandemia de la covid-19, el presidente acusó a la OMS de una gestión inadecuada.

También ha criticado la función de la organización en “otras emergencias de salud globales”.

Nueva York y GOARN

Para el estado de Nueva York, esta decisión “comprometió la seguridad sanitaria mundial y del país”.

GOARN es una red global que incluye más de 300 instituciones y redes técnicas que ofrecen detección, verificación y respuesta rápida ante brotes epidémicos.

Asiste a los países con conocimientos técnicos, capacidad de laboratorio y coordinación operativa para reducir las amenazas a la salud pública.