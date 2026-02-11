Ucrania abrirá 10 fábricas de armas para surtir Europa y financiar la guerra

Zelenski anuncia la apertura de diez centros de producción de armas en Europa. Ucrania inicia la exportación de drones

Regeneración, 11 de febrero de 2026.– El presidente de Ucrania anunció un cambio histórico en su política de defensa nacional. Ucrania abrirá diez centros de producción de armamento en diversos países de Europa. Volodímir Zelenski confirmó que Alemania será una de las primeras sedes operativas.

En territorio alemán comenzará la fabricación de drones ucranianos en los próximos días. El mandatario aseguró que la línea de producción estará plenamente operativa a mediados de febrero. Reino Unido ya cuenta con instalaciones similares que funcionan bajo este esquema de cooperación.

Ukraine will open ten arms export centers in Europe as part of a major wartime policy shift, Volodymyr Zelensky announced on Monday. pic.twitter.com/o7woycWHHr — Sprinter Press (@SprinterPress) February 9, 2026

«Ucrania abrirá diez centros de exportación de armas en Europa como parte de un importante cambio de política en tiempos de guerra, anunció Volodymyr Zelensky el lunes».

Inversión tecnológica y dominio de drones

Zelenski definió al 2026 como el año de la inversión en tecnologías propias. La industria de drones es ahora la más grande de toda Ucrania. Actualmente existen 450 fabricantes de vehículos no tripulados registrados en el país.

Cerca de cincuenta de estas empresas poseen un nivel tecnológico superior. Ucrania produce anualmente más de cuatro millones de drones de alta precisión. Todas las innovaciones utilizadas en estos centros son de origen cien por ciento ucraniano.

Imágenes desde Ucrania, los drones cambian la guerra. pic.twitter.com/tuSOaTmka8 — Alerta Noticias UKR 24 (@UKR_token) February 4, 2026

Levantamiento de restricciones a la exportación

Las exportaciones de armas nacionales estuvieron restringidas desde el inicio de la invasión rusa. Kiev implementó ahora un sistema denominado exportación controlada de material militar excedente. Los ingresos generados financiarán la compra de armamento urgente para el frente.

Los fabricantes locales solicitaron durante meses el fin de las limitaciones comerciales. La industria de defensa ucraniana cuenta con 800 empresas operando activamente hoy. El objetivo es integrar a Ucrania en la arquitectura de seguridad europea.

Drones are reshaping warfare, and pose a hybrid threat – EU energy grids, airports and daily life are all exposed.



Parliament calls for urgent EU action: mass-produced drones and counter-drone systems.



Learn more: https://t.co/zxYpKmAtA1 pic.twitter.com/dFZzvgVMaF — European Parliament (@Europarl_EN) January 30, 2026

«Los drones están transformando la guerra y representan una amenaza híbrida: las redes energéticas de la UE, los aeropuertos y la vida cotidiana están expuestos. El Parlamento pide una acción urgente de la UE: drones producidos en masa y sistemas antidrones.»

Ucrania como socio estratégico en seguridad

El gobierno busca demostrar que Ucrania es un socio tecnológico de pleno derecho. Las empresas nacionales producen soluciones innovadoras probadas en condiciones reales de batalla. Europa busca reforzar sus capacidades de defensa ante la actual incertidumbre global.

La seguridad del continente se basa hoy en la tecnología y los drones. Especialistas ucranianos liderarán los proyectos internacionales de fabricación de armamento. El proyecto busca consolidar a Ucrania como un exportador clave de seguridad y tecnología.