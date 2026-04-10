INJUVE: Hasta 25 mil Pesos a Colectivos Juveniles

Convocatoria Juventudes Autogestivas para la Transformación 2026. Se otorgarán apoyos económicos a 352 colectividades en la CDMX

Regeneración, 9 de abril de 2026.– El Gobierno de la Ciudad de México presentó una nueva iniciativa para jóvenes. El programa se titula Juventudes Autogestivas para la Transformación 2026.

Esta acción busca financiar proyectos comunitarios en las 16 alcaldías capitalinas. El Instituto de la Juventud (INJUVE) lidera este esfuerzo institucional.

La convocatoria actual pretende beneficiar directamente a 352 colectividades juveniles. El monto del apoyo económico alcanzará los 25 mil pesos por grupo.

Estos recursos servirán para desarrollar iniciativas sociales durante cinco meses. Las autoridades buscan fortalecer la participación ciudadana en espacios públicos.

Alcance y causas sociales

Las propuestas deben alinearse con seis ejes temáticos fundamentales. Entre ellos destacan Género y Feminismos y Medio Ambiente.

También se incluyen Cultura, Derechos Humanos, Ciencia y Salud. El objetivo es generar un impacto positivo en los territorios locales.

En ediciones pasadas, el programa financió proyectos de arte urbano y salud. Se realizaron murales, talleres deportivos y sistemas de captación pluvial.

También se impulsaron jornadas de recuperación de bosques y ríos. Las autoridades del INJUVE señalaron que buscan «construir territorios de paz» mediante estas redes.

Requisitos para participar

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 15 y 29 años. Los grupos deben integrarse por al menos cinco personas residentes en CDMX.

Se aceptan colectividades nuevas o que ya estén conformadas previamente. Es indispensable nombrar a un representante de entre 18 y 29 años.

Los beneficiarios recibirán acompañamiento de especialistas en organización comunitaria. Este asesoramiento facilitará la gestión con otras instituciones gubernamentales.

También se organizarán encuentros para articular redes entre diversos colectivos. El INJUVE busca fomentar «procesos sostenibles de participación comunitaria» en toda la capital.

Registro y fechas clave

El periodo de inscripción comenzó el pasado 30 de marzo. El registro cerrará definitivamente el próximo 16 de abril de 2026.

Los interesados pueden realizar el trámite de forma digital o presencial. El cierre del sistema en línea será a las 23:59 horas.

Las oficinas físicas se ubican cerca del metro Santa Martha Acatitla. El horario de atención presencial es de 10:00 a 17:00 horas.

Los proyectos seleccionados deberán ejecutarse de mayo a agosto. La convocatoria completa está disponible en el portal oficial del INJUVE.

Para consultar la convocatoria completa, requisitos detallados, documentación necesaria y acceder al registro, las personas interesadas pueden visitar el siguiente enlace: https://injuve.cdmx.gob.mx/convocatorias-2026/juventudes-autogestivas-para-la-transformacion-2026