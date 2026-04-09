Donald Trump responde a periodista sobre su salud mental

Las violentas amenazas y actos impulsivos del mandatario estadounidense hacen cuestionar su actual estado de salud mental

Regeneración, 9 de abril 2026– Durante una conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue interrogado acerca de su salud mental, Las violentas amenazas y actos impulsivos del mandatario estadounidense hacen cuestionar su actual estado de salud mental

Donald Trump fires back at critics questioning his mental health during a recent press conference. See his unfiltered response on trade and global tensions. #Trump #Politics #BreakingNews pic.twitter.com/fCLSCnNNR9 — How To Be RICH (@HowToBeRICH2024) April 9, 2026

Salud mental

Un reportero cuestionó a Trump sobre las críticas que indican que debería hacerse una evaluación de su salud mental.

Trump contestó con calma, diciendo que no estaba al tanto de eso y mencionando que se requieren más personas como él.

En la conferencia, el periodista volvió a preguntar a Donald Trump sobre su salud mental, lo que causó un cambio en la actitud del presidente.

Luego, el mandatario expresó comentarios que suscitaron más incertidumbre sobre su capacidad para dirigir Estados Unidos.

⛔️WARNING⛔️



⛔️ – Numerous psychiatrists and mental health professionals have labeled Donald Trump as a sociopath.

– They believe he poses a threat not only to the United States but to the entire world.‼️ pic.twitter.com/1LX9VyIJtb — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) April 9, 2026

Amenazas

El presidente, de 79 años, ha estado haciendo repetidas amenazas hacia Irán, consideradas inapropiadas para un jefe de estado.

A principios de esta semana, se dirigió a Irán diciendo:«¡Abran el maldito estrecho, bastardos locos!» en un mensaje en Truth Social.

El uso de lenguaje ofensivo para tratar un tema delicado, como la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel, creó inquietud sobre la competencia de Trump para ocupar su puesto.

En concreto, el periodista le planteó a Trump directamente: «Ayer, en Truth Social, usted llamó a los iraníes ‘bastardos locos'».

Trump afirmó: «Es cierto». El reportero continuó indagando:

Respuesta

«¿Cuál es su respuesta a los críticos que dicen eso?», pero Trump lo interrumpió diciendo: «No me importan los críticos».

El reportero insistió, sin tomar en cuenta lo que Trump manifestara, y preguntó:

«¿Cuál es su respuesta a los críticos que dicen que tal vez debería examinar su salud mental mientras continúa esta guerra?».

JB Pritzker on Trump: “He really doesn’t sometimes know where he is. He doesn’t know who he’s talking to. His own mental health is in question here. That’s why I think the 25th Amendment needs to be seriously considered here and invoked. I don’t know whether it’s age, there’s… pic.twitter.com/engeu8pCQ8 — Marco Foster (@MarcoFoster_) April 9, 2026

Necesitan gente como yo

Ante esto, Trump contestó de manera franca: «Bueno, no he oído eso. Pero si ese es el caso, van a necesitar más gente como yo.

Porque nuestro país fue estafado, en comercio, en defensa… en todo, durante muchos años hasta que yo llegué.

Así que si ese es el caso, van a necesitar más gente como yo».