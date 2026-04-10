Prisión Preventiva para Luchador por Violencia Familiar

Luchador Alberto del Río, «El Patrón», permanecerá recluido en el penal de La Pila, San Luis Potosí por agresiones físicas a su pareja

Regeneración, 9 de abril de 2026.– El gladiador profesional compareció ante un juez de control en San Luis Potosí para su audiencia inicial. La autoridad judicial calificó como legal su detención por el delito de lesiones calificadas.

El deportista permanecerá recluido en el centro penitenciario de La Pila mientras el proceso legal avanza. Se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por los riesgos procesales detectados.

La audiencia inicial tuvo una duración de más de cinco horas continuas de debate jurídico intenso. El imputado solicitó llevar su proceso en libertad, pero el juzgador rechazó la petición de la defensa.

Alberto «N» decidió acogerse al término constitucional de 72 horas para definir su situación jurídica final. El próximo sábado se determinará si el luchador es vinculado a proceso por los hechos imputados.

Antecedentes de la agresión

La Guardia Civil Estatal detuvo al luchador en flagrancia el pasado 6 de abril. La detención ocurrió tras un llamado de auxilio realizado por su pareja sentimental en la capital potosina. La víctima señaló haber recibido agresiones físicas y verbales dentro de un domicilio particular. «Alberto N fue detenido en flagrancia» por las autoridades locales de seguridad pública del estado.

La denuncia formal indica que los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Lomas del Tecnológico. Una discusión doméstica escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión física directa contra la mujer.

La Fiscalía Especializada se encargó de integrar la carpeta de investigación con perspectiva de género. Las autoridades ministeriales aseguraron que cuentan con pruebas suficientes para imputar la violencia familiar.

Perfil del acusado y trayectoria

José Alberto Rodríguez Chucuan es reconocido mundialmente por su paso en la empresa estadounidense WWE. Es hijo de la leyenda Dos Caras y pertenece a una importante dinastía de luchadores mexicanos.

Fue el primer nacido en México en obtener un campeonato mundial dentro de la compañía norteamericana. Su carrera deportiva ha sido exitosa, pero marcada constantemente por graves escándalos personales.

Además de su faceta en el ring, ha competido en lucha grecorromana a nivel internacional. En México alcanzó el éxito como Megacampeón en la empresa AAA y figura del Consejo Mundial.

Lamentablemente, su legado profesional se ve empañado nuevamente por problemas con la justicia estatal. «Su carrera ha estado marcada por escándalos fuera del ring», refieren los registros de su trayectoria pública.

Próximos pasos procesales

La Fiscalía General del Estado busca que el imputado enfrente el juicio bajo custodia oficial. El Ministerio Público sostiene que la vinculación a proceso es necesaria para proteger a la víctima.

El sábado se llevará a cabo una nueva audiencia para analizar las pruebas de ambas partes. Allí se decidirá si El Patrón permanece en prisión o recupera su libertad.

El inmueble donde ocurrieron los hechos fue parte de las diligencias de investigación correspondientes. Las autoridades potosinas reiteraron su compromiso de atender los delitos de violencia contra las mujeres.

Este caso ha generado gran impacto en el mundo del deporte y la opinión pública nacional. La justicia estatal determinará la responsabilidad penal del luchador tras concluir las etapas procesales.