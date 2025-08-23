Inteligencia Artificial desde preescolar en Emiratos Árabes

Emiratos Árabes Unidos: Desde prescolar hasta 12º grado enseñanza de IA alineada con la Cuarta Revolución Industrial

Regeneración, 22 de agosto de 2025. El Ministerio de Educación de Emiratos Árabes Unidos (EAU), confirmó que el currículo de Inteligencia Artificial (IA), se implementará por primera vez en las escuelas públicas.

Esto a partir del año académico 2025-2026, se incluirá en las asignaturas del Grupo B.

Este grupo comprende Diseño Creativo, Tecnología e Innovación (CCDI); Artes Visuales; Educación Musical; Emprendimiento; Educación Física y para la Salud.

Además de un Tercer Idioma; y Ciencias de la Salud.

Sin exámenes

El Ministerio aclaró que los estudiantes no estarán sujetos a exámenes escritos para el nuevo currículo de IA.

En su lugar, la asignatura se centrará en proyectos prácticos diseñados para perfeccionar su capacidad para aplicar las tecnologías de IA de forma segura, ética y responsable.

Este enfoque busca fortalecer su pensamiento crítico y creativo, a la vez que fomenta prácticas digitales equilibradas y conscientes.

Seguidamente se indica que los alumnos de los ciclos uno y dos recibirán una sesión cada dos semanas, mientras que los del ciclo tres cursarán una sesión semanal.

Esta distribución se adapta a la edad y las necesidades de aprendizaje de los alumnos.

Comité de supervisión

Se ha formado un comité especializado para supervisar la implementación del plan de estudios, garantizando que su impartición se alinee con las mejores prácticas internacionales.

Además que cumpla con el objetivo general de preparar una generación competente en herramientas de IA y capaz de aprovecharlas en su futuro académico y profesional.

Avanzando en el sistema educativo

El Ministerio destacó que esta iniciativa refleja su compromiso de mejorar el sistema educativo nacional, alineándolo con los requisitos de la Cuarta Revolución Industrial.

E incluso equipando a los estudiantes con habilidades futuras que fortalecerán la competitividad global de los EAU y el liderazgo en educación e innovación.

Profesores

El Ministerio ha asignado a 1.000 docentes capacitados en escuelas públicas para impartir el currículo de IA.

Además, estos educadores han completado programas de formación especializados para garantizar que estén plenamente capacitados para involucrar a los estudiantes.

Esto, mediante métodos de enseñanza modernos e interactivos que cumplen con los objetivos educativos del currículo.

Etapas

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se han convertido en uno de los primeros países del mundo en integrar la inteligencia artificial en su currículo nacional.

A partir del curso académico 2025-2026, se incorporarán un programa busca preparar a las futuras generaciones.

El plan de estudios cubre todos los niveles educativos, con asignaciones de clases adaptadas a cada grupo de edad.

Contenido del currículo

El programa enfatiza las dimensiones conceptuales y prácticas de la IA, incluyendo computación, datos y algoritmos así como aplicaciones de software.

Y, conciencia ética, aplicaciones en el mundo real, innovación, políticas y participación comunitaria.

Por ello, más de mil docentes especializados en IA han recibido capacitación para impartir el currículo.

Un comité especializado supervisa la calidad de la enseñanza y garantiza el logro de los resultados previstos.