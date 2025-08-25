Represalia israelí en Yemen: 6 muertes y 84 personas heridas

Ataques aéreos israelíes contra los hutíes apoyados por Irán sacuden Saná, capital de Yemen, en represalia por misil de racimo.

Regeneración, 25 de agosto de 2025. Al menos seis personas murieron y 84 resultaron heridas después de que varias zonas de la capital yemení, Saná, fueran alcanzadas por ataques aéreos israelíes, según el Ministerio de Sanidad, dirigido por los hutíes.

Una serie de ataques aéreos israelíes golpearon la capital yemení de Saná el domingo.

Esto, días después de que los rebeldes hutíes dispararan un misil contra Israel que sus militares describieron como la primera bomba de racimo que los rebeldes lanzaban contra ellos desde 2023.

El Ejército israelí comunicó que había atacado las centrales eléctricas de Asar e Hizaz, calificándolas de «importantes instalaciones de suministro eléctrico para actividades militares».

E incluso, junto con un emplazamiento militar donde se encuentra el palacio presidencial.

Yemen

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que “los ataques se llevaron a cabo en respuesta a los ataques repetidos del régimen terrorista hutí contra el Estado de Israel y sus civiles”.

Más de 10 aviones de combate participaron en los ataques, según un funcionario de la fuerza aérea israelí, quien dijo que el objetivo más lejano estaba aproximadamente a 2.000 kilómetros de Israel.

“Por cada misil que los hutíes lancen contra Israel, pagarán con creces”, dijo en un comunicado el ministro de defensa israelí, Israel Katz.

“Hoy les propinamos a los hutíes un golpe de oscuridad y apagón, y en el futuro, también habrá un golpe del primogénito”.

Por su parte, Benjamin Netanyahu dijo que los ataques mostraron la “fuerza y determinación” de su país.

“El régimen terrorista hutí está aprendiendo por las malas que pagará —y está pagando— un precio muy alto por su agresión contra el Estado de Israel”.

Residentes de la capital afirmaron haber oído explosiones cerca de una academia militar clausurada y del palacio presidencial.

Hutíes

Los hutíes llevan más de 22 meses lanzando misiles y aviones no tripulados contra Israel y atacando barcos en el Mar Rojo, afirmando que atacan por solidaridad con los palestinos en medio de la guerra en curso en Gaza.

30 airstrikes by Israel 🇮🇱 on Sana’a, Yemen 🇾🇪in the space of 15 minutes.



Israel 🇮🇱 wants a wider regional war.



Israel 🇮🇱 is a pariah state.



Boycott 🇮🇱 today.

Recognise & free Palestine 🇵🇸 now.pic.twitter.com/iwmBuVFeYt — Howard Beckett (@BeckettUnite) August 24, 2025

El subdirector de la oficina de medios de comunicación hutí, Nasruddin Amer, prometió continuar los ataques contra Israel.

«Nuestras operaciones militares de apoyo a Gaza no cesarán, si Dios quiere, a menos que se ponga fin a la agresión y se levante el asedio».

Al-Masirah dijo que había “agresión sionista en curso en la capital Saná”, una ciudad controlada por los hutíes.

Un miembro de la cúpula hutí, Mohammad al-Farrah, dijo que los hutíes seguirían apoyando al pueblo de Gaza.

«…no se retirarían de ello hasta que se levante la agresión, se rompa el asedio y se detenga la hambruna del pueblo de Gaza”.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Jamenei, elogió los ataques como el “curso de acción correcto”.

Además, diciendo en X que “lo que el valiente pueblo de Yemen está haciendo hoy es lo correcto”.

Misiles

Los últimos ataques contra Saná se producen después de que los hutíes afirmaran haber lanzado el viernes un misil contra Israel, cuyo objetivo era el aeropuerto Ben Gurion, el más importante del país.

Un funcionario de la fuerza aérea israelí dijo que, por primera vez, un misil hutí contenía varias submuniciones, que estaban destinadas a ser detonadas al impactar.

La policía del distrito de Tel Aviv dijo el viernes que hubo varios sitios donde cayeron fragmentos de intercepción. No se reportaron heridos.

El uso de bombas de racimo dificulta la interceptación y representa una tecnología adicional proporcionada a los hutíes por Irán, afirmó el funcionario.