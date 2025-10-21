Inusual tornado al norte de París

Tornado al norte de París deja un muerto y daños catastróficos. Se trata de un fenómeno climático inusual en la región de Val-d’Oise

Regeneración, 21 de octubre de 2025. La tranquila tarde del lunes 20 de octubre de 2025 se vio brutalmente interrumpida por un potente y anómalo tornado que azotó varias localidades al norte de París, en la región de Val-d’Oise.

El fenómeno dejó un saldo de al menos un muerto y cuantiosos daños materiales en infraestructuras y viviendas.

Este fenómeno inusual, de una violencia que rara vez se registra en esta zona, ha puesto nuevamente el foco en la urgente e ignorada crisis del cambio climático.

Las devastadoras consecuencias se sienten en los corazones de Europa.

Las fuertes ráfagas de viento dejaron graves daños, principalmente en Ermont en Valle del Oise, donde se reporta que volcaron vehículos, se derrumbaron grúas y se desprendieron tejados.

Daños Catastróficos París

Las ráfagas de viento, que comenzaron alrededor de las 17:45 hora local, se ensañaron particularmente con ciudades como Ermont, Eaubonne, Andilly, Montmorency y Franconville.

Equipos de emergencia del Gobierno francés se movilizaron inmediatamente.

El tornado derribó tres grúas, arrancó techos de numerosas viviendas y tumbó incontables árboles, dejando calles bloqueadas y un escenario de destrucción visible.

El Ministerio del Interior Francés confirmó la lamentable pérdida de una vida, además de cuatro personas en «urgencia absoluta» y otras cinco con heridas leves.

Las crónicas de los vecinos reflejan el pánico ante la furia del clima.

Una adolescente de dieciséis años, residente de un edificio donde cayó una de las grúas, relató:

“Eran las 17:56. Oí sillas volar y mesas romperse en el balcón. Una grúa cayó a dos ventanas de la nuestra…

Mi hermano me pidió quedarme quieta. Minutos después evacuaron a todos”.

Igualmente, otro residente de la zona compartió la escalofriante imagen:

“Abrí la ventana y vi árboles arrancados sobre mi auto y, en la obra, un cuerpo cubierto con una sábana blanca…

Allí supe que ya había un muerto”. La evaluación de daños en Val-d’Oise continúa en curso.

Los equipos técnicos luchan por restaurar los servicios básicos y cuantificar las pérdidas en infraestructura pública y propiedad privada.

Olvido Imperialista

La irrupción de un tornado de esta magnitud en el norte de Francia en pleno otoño no es un evento cotidiano, sino una evidencia palpable de la alteración de los patrones climáticos que el planeta soporta.

Si bien la región experimentó fenómenos similares, como los dos tornados que en octubre de 2022 en Alta Francia y Normandía, el evento reciente subraya la incontrolable crisis climática.

La emergencia climática es una realidad científica ignorada por las potencias imperialistas, que anteponen el beneficio económico de unos pocos frente a la supervivencia de la clase trabajadora.