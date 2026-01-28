Avanza construcción de un millón 800 mil viviendas: Sheinbaum

Cada martes Sheinbaum entregará viviendas. Yucatán crece meta de 19 mil a 70 mil casas. Reestructurados 4.4 millones de créditos impagables

Regeneración, 28 de enero de 2025. El programa Vivienda para el Bienestar avanza en la construcción de 1.8 millones de viviendas, por lo que Sheinbaum cada martes dará cuenta de lo construido y hará entrega de las viviendas.

Y es que a través de un enlace desde Palacio Nacional entregó las primeras viviendas del desarrollo San Marcos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en Mérida.

Como se sabe, se trata de la capital de Yucatán, donde la meta sexenal aumentó a 70 mil viviendas.

“Recuerden que todos los miércoles vamos a hacer enlace para entrega de viviendas; ahora va a ser en Yucatán”, resaltó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Viviendas

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, explicó que en Yucatán se incrementó la meta de 19 mil 500 viviendas a 70 mil en todo el sexenio.

De las cuales, 10 mil serán a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 60 mil del Infonavit, de las que ya están en obra 37 mil 307.

Lo que representa un avance del 53.3 por ciento, con una inversión de 42 mil millones de pesos (mdp) beneficiando a 252 mil personas y generando 210 mil empleos directos, así como 315 mil indirectos.

Detalló que en Yucatán se entregarán 6 mil escrituras en los siguientes cinco años y se otorgarán 4 mil 500 créditos de mejoramiento por parte del Infonavit y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, expuso que en el desarrollo San Marcos se construyen 2 mil 608 viviendas.

A partir de este miércoles y hasta agosto de 2027, se entregarán mensualmente 134 viviendas.

Contrato

Informó que en Yucatán ya se tienen contratados 14 proyectos con 33 mil viviendas en los municipios de Mérida, Kanasín, Umán, Ucú, Tizimín, Ticul, Progreso y Valladolid.

Sitios en donde ya iniciaron obras en 13 mil viviendas, lo que representa 40 por ciento de lo contratado. El resto de los trabajos comenzarán en los próximos meses antes de que concluya el primer semestre.

Además, explicó que están en revisión 15 proyectos más para 20 mil 500 viviendas.

Con ello este año se habrá iniciado la construcción del 80 por ciento de la meta sexenal del Infonavit en el estado.

Agregó que como parte de los 4.8 millones de créditos impagables que fueron reestructurados a nivel nacional, en Yucatán se corrigieron más de 136 mil.

Esto es: 5 mil 900 fueron liquidados, 36 mil 400 recibieron quitas en saldo y 94 mil obtuvieron reducción en intereses, mensualidades y saldos.