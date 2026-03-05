Estrena el jueves la película ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’

La película basada en la icónica serie con Cillian Murphy para Netflix se estrena, y estará proyectándose en salas de cine

Regeneración, 4 de marzo 2026– El esperado estreno de la película ‘Peaky Blinders’, basada en la exitosa serie de Netflix, se llevará a cabo el 6 de marzo de 2026 en cines seleccionados, y estará disponible en Netflix a partir del 20 de marzo de 2026.

Going to peaky blinders movie. Premier on Friday 👌🤭 pic.twitter.com/fKMUfqywv9 — 🏳️‍🌈 (@sharon457) March 4, 2026

Promesa cumplida

Se cumple lo prometido por su creador, Steven Knight, quien declaró en marzo de 2025 a The Playlist que ‘Peaky Blinders: La Película’ también se exhibiría en cines.

Además, la describió como «el final adecuado para el primer episodio» de esta saga criminal.

El creador de la serie aún no ha revelado detalles específicos sobre la trama de la película.

Sin embargo, ha señalado que se basa en un hecho real de la Segunda Guerra Mundial, que será narrado al estilo de ‘Peaky Blinders’.

Ideas

Es importante recordar que Knight tenía la idea de concluir la serie con la primera alarma de bombardeo en Birmingham en 1939, pero esa idea ha sido desechada.

Lo que se prevé es que la película aborde eventos históricos más allá de la Segunda Guerra Mundial.

Knight ha mencionado anteriormente que tratará temas que exceden lo que fue posiblemente el evento más relevante del siglo XX.

La película no será el final definitivo de ‘Peaky Blinders’, y la franquicia seguirá existiendo más allá de lo que se cuente aquí.

Segunda Guerra Mundial

Por el momento, se centrará en la Segunda Guerra Mundial, añadió.

Knight confirmó antes del lanzamiento de la sexta temporada que tanto Cillian Murphy como Paul Anderson (Arthur Shelby) estarían en la película.

Cabe destacar que Tom Harper, quien había dirigido tres episodios de la primera temporada, será el encargado de la dirección.

Mientras tanto, Knight hizo el guion de forma independiente.

Rodaje

The ending of Peaky Blinders Season 2 is one of the greatest in television history.



And this scene even if it’s not the final moment is simply masterful.



Pure tension. Pure control. Pure Tommy Shelby.



pic.twitter.com/nZXzHYe9aM — The Movie Room🎬 (@filmfacts72) March 4, 2026

Se esperaba que el rodaje de ‘Peaky Blinders’ comenzara en mayo de 2023, pero ese plan no se llevó a cabo.

Todo indica que otros proyectos de Knight, como la miniserie de Netflix ‘La luz que no puedes ver’, ralentizaron su trabajo en este proyecto.