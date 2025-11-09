Irán Anuncia Cortes de Agua por la Peor Sequía en Seis Décadas

La crisis hídrica en Irán alcanzó un punto de no retorno. El país enfrenta la peor sequía en casi sesenta años, con consecuencias devastadoras.

Regeneración, 9 de noviembre de 2025.– El gobierno iraní anunció cortes periódicos de agua en la capital, Teherán. Esta medida responde a la sequía más severa que el país enfrenta en décadas.

Las precipitaciones cayeron un 77% respecto al promedio histórico. En consecuencia, las presas iraníes están a solo un tercio de su capacidad.

De hecho, la presa Amir Kabir, que abastece a Teherán, apenas contiene el 8% de su volumen. Se estima que la reserva es de tan solo 14 millones de metros cúbicos de agua.

El consumo diario de los teheraníes asciende a 3 millones de metros cúbicos, según medios locales. El principal embalse de la capital está prácticamente seco.

Además, el director de la Compañía de Agua y Alcantarillado, Mohsen Ardakani, alertó la situación. Él afirmó: “Nos acercamos a la mitad del verano con reservas que nunca habían estado tan bajas”.

Ardakani advirtió que los cuatro embalses que surten a Teherán tienen solo el 12% del agua disponible. El régimen ya evalúa una potencial evacuación de Teherán si no llueve.

Presten atención a esta advertencia del presidente iraní Masoud Pezeshkian: si no llueve dentro de las próximos dos semanas la República Islámica deberá racionalizar el suministro de agua. Si la situación continúa aún más tendrán que evacuar Teherán. #Irán pic.twitter.com/smzO8Dz1KI — Damian Pachter (@damianpachter) November 8, 2025

Medidas Urgentes y Consecuencias Sociales

Ante la escasez, las autoridades iraníes implementaron varias medidas de emergencia. Por ejemplo, la vocera gubernamental Fatemeh Mohajerani promovió cierres.

Ordenó la clausura de oficinas y servicios públicos en Teherán y más de veinte ciudades. Esto convirtió los miércoles en un feriado extendido para reducir el consumo de recursos. Mohajerani recomendó cínicamente a la población: “Tómense vacaciones”.

Sumado a esto, el gobierno de Irán instó a los residentes a ahorrar agua y energía. La Compañía de Gestión de Recursos Hídricos de Irán reportó una precipitación promedio de solo un milímetro en octubre. Por su parte, la Cruz Roja iraní pide ayuda humanitaria para atender a 800.000 personas.

🇮🇷‼️| El presidente iraní, Masud Pezeshkian, advirtió este viernes que, si no se registran lluvias antes de que finalice el año, Teherán podría verse obligada a ser evacuada debido a la grave escasez de agua. pic.twitter.com/fRfuulLj0Y — The Political Room (@Political_Room) November 7, 2025

Crisis Energética

La sequía agrava la crisis energética de Irán. La falta de agua reduce drásticamente la capacidad de producción hidroeléctrica.

Ciertamente, la infraestructura eléctrica antigua y deteriorada también contribuye al problema. El país sufre un déficit diario de 20.000 megavatios.

De esta forma, el régimen enfrenta constantes cortes de electricidad programados. La crisis afecta a escuelas, oficinas y fábricas desde diciembre.

Es más, algunas plantas de hormigón y cemento se vieron forzadas a cerrar. Esta combinación de escasez hídrica y energética amenaza un colapso generalizado.

Morad Kaviani, pionero de la hidropolítica, calificó esta situación como “un crimen contra las generaciones futuras”.

🇮🇷

Iran: Les autorités iraniennes annoncent que l’eau est coupée depuis 48 heures dans de nombreuses régions et préviennent que Téhéran pourrait être à sec d’ici octobre prochain.



L’Iran fait face à une crise énergétique et à une grave pénurie d’eau.https://t.co/VZuOY7ohpI pic.twitter.com/ABL7CwKO69 — Restitutor Orientis 🇨🇭 (@restitutorII) August 10, 2025