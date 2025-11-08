Hallan Grande Telaraña: Más de mil metros

Localizada en una cueva de azufre entre Grecia y Albania. Este fenómeno de arañas que tejen en masa subraya la fragilidad ecológica.

Regeneración, 8 de noviembre de 2025.– Un fenómeno natural de grandes proporciones llama al cuidado del ambiente. Es el hallazgo de la telaraña más grande del mundo. Se ubica en una cueva de azufre entre Grecia y Albania.

La telaraña gigante mide más de mil metros cuadrados de extensión. Se ha confirmado que es el registro más extenso jamás documentado.

Telaraña Histórica Alarma a Científicos en los Balcanes

La noticia del hallazgo se ha difundido globalmente. Su publicación formal ocurrió la semana pasada en una prestigiosa revista científica.

Los expertos piden una mirada profunda a las dinámicas ecológicas de la región. El sitio exacto del hallazgo es una cueva hipogénica de azufre. Esta se encuentra en el Parque Nacional de Butrinto.

El sitio está en el suroeste de Albania, muy cerca de Grecia. La red es producto de la cooperación de miles de arañas de la especie Tegenaria sp (conocida comúnmente como araña Masu).

Ecosistema Inusual Bajo Amenaza

La dimensión de la telaraña es vasta. La red cubre casi por completo el interior de la cueva. Además, ha generado un ecosistema propio.

Los científicos detallan que la cueva alberga otros invertebrados. Estos animales sirven de alimento a las arañas. La alta concentración de azufre crea un ambiente único.

El entomólogo Jørgen Lissner afirmó: «Es un fenómeno muy inusual y raro de ver». Lissner explicó que las arañas cooperan por la abundancia de recursos.

Expertos locales señalan que la población de arañas se disparó. Esto se debe a una proliferación de moscas y mosquitos. Esta plaga fue causada por cambios ambientales en la zona.

En ese sentido, la activista ambiental local, Eliza Nushi, declaró: «Este no es un récord para celebrar; es una alerta». Nushi añadió: «La inestabilidad climática y la polución están desequilibrando la vida aquí».

Protección Institucional

La cueva y su ecosistema único están ahora en el foco de la comunidad científica. La fragilidad del entorno es evidente.

Los cambios en la temperatura del agua causan la liberación de azufre. Por lo tanto, la vida dentro de la cueva es altamente sensible.

Los reportes sugieren que las instituciones están reaccionando lentamente. La protección del Parque Nacional de Butrinto es responsabilidad del Ministerio de Turismo y Medio Ambiente de Albania.

La UNESCO también tiene injerencia. El funcionario albano Arben Konomi comentó con cautela: «Estamos evaluando la necesidad de implementar protocolos de acceso restringido».

