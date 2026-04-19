Irán dice que el estrecho de Ormuz está «completamente abierto»

Irán asegura que el estrecho de Ormuz está abierto para barcos comerciales durante el cese del fuego entre Israel y Líbano

Regeneración, 17 de abril 2026– Irán comunicó que el estrecho de Ormuz se encuentra «totalmente accesible» para las embarcaciones comerciales y seguirá así durante el alto el fuego entre Israel y Líbano, mientras que el presidente Donald Trump mencionó que un acuerdo para finalizar la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán estaba «muy próximo».

ÚLTIMA HORA: Después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán dijera que el Estrecho de Ormuz estará abierto, los medios del IRGC están diciendo que Irán se rindió bajo presión estadounidense.



¡Tienen razón! pic.twitter.com/xUjYHSri4G — Isaac (@isaacrrr7) April 17, 2026

Apertura

“En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara completamente abierto el paso de todos los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz.

Durante el período restante del alto el fuego”, comentó el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en un mensaje en X el viernes.

En la noche del jueves, se estableció un alto el fuego de diez días entre Israel y Líbano.

Sin embargo, no estaba claro si el grupo armado Hezbollah, que ha estado combatiendo contra la invasión israelí en el sur de Líbano durante el conflicto con Irán, lo aceptaría.

Tránsito

El tránsito de embarcaciones por el estrecho se realizará a través de la ruta coordinada, como también había indicado la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de Irán, agregó Araghchi.

Después de la declaración de Araghchi, los precios del petróleo bajaron por debajo de los 90 dólares por barril.

Trump confirmó en un mensaje en redes sociales que el estrecho estaba «totalmente accesible y listo para el comercio y el libre tránsito».

Sin embargo, agregó que el embargo naval estadounidense sobre Irán «se mantendría en pleno vigor» hasta que Irán alcanzara un acuerdo con Estados Unidos para poner fin al conflicto.

“¡Ya no se utilizará como un arma contra el mundo! ”, comentó.

Cierre de EE.UU.

Estados Unidos cerró los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz y el Golfo Pérsico, ya que las conversaciones entre EE. UU. e Irán en Pakistán no avanzaron el domingo.

Desde Washington D.C., Alan Fisher, de Al Jazeera, reportó:

«Las posibilidades de que Estados Unidos levantara el embargo naval nunca fueron muy altas.

La administración Trump lo ve como una manera de ejercer más presión sobre Irán».

Fisher indicó que el objetivo principal de Trump era asegurar que Irán no obtuviera armas nucleares.

Garantía

«Si Irán da esa garantía, ¿Qué obtendrá a cambio? Esa es la gran pregunta. Querrán saber que si ofrecen algo importante, recibirán algo a cambio».

Posteriormente, Trump le dijo a AFP que no quedaban «puntos en desacuerdo» para llegar a un acuerdo que pusiera fin a la guerra con Irán, y añadió que el pacto estaba «muy cerca».

El viernes por la mañana, el medio estatal iraní Mizan indicó que no se habían llevado a cabo negociaciones sobre el uranio enriquecido de Irán.

«Nunca ha habido negociaciones sobre la transferencia del uranio altamente enriquecido de Irán a Estados Unidos.

Por supuesto, tampoco existe ningún acuerdo sobre este tema», decía, citando fuentes.

Ataques

Mientras tanto, el viernes, Trump afirmó que Israel cesaría los ataques aéreos en el Líbano y que cualquier pacto entre EE. UU. e Irán no está condicionado por lo que suceda en el Líbano.

“Israel no llevará a cabo más bombardeos en el Líbano. Estados Unidos les prohíbe hacerlo. ¡Basta ya! ”, expresó en una publicación en sus redes sociales.

Un representante de las fuerzas de paz de la ONU en el sur de la nación indicó el viernes que no habían registrado ningún ataque aéreo desde la medianoche.

Sin embargo, acusó al ejército israelí de infringir el espacio aéreo y de llevar a cabo bombardeos de artillería en el sur del Líbano.