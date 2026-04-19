Declaran alto el fuego entre Israel y Líbano por 10 días

El acuerdo no es ampliamente avalado por Hezbollah, que exige el fin de los ataques en Líbano y no movilidad al ejército israelí

Regeneración, 17 de abril 2026– Después de seis semanas de guerra, un cese al fuego de 10 días entre Israel y Líbano fue anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y comenzó a las 21:00 (hora local) del jueves, avalado por Israel y Líbano.

This is outrageous.



Just after Trump announced his sham ceasefire, Israel bombed an ambulance workers funeral in South Lebanon.



Channel 4 News was there and captured everything.



Israel does NOT want peace. It wants to keep committing genocide and stealing other people’s land. pic.twitter.com/DdqKylh5i0 — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) April 16, 2026

Acuerdo

El presidente libanés, Joseph Aoun, elogió el acuerdo, mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo calificó de «una oportunidad histórica» para la paz.

Sin embargo, la noticia del cese al fuego parece haber sorprendido a Israel, incluso dentro del propio gabinete de seguridad del gobierno.

La reacción de la población israelí ha sido negativa hacia el pacto, con muchos expresando su escepticismo.

En su mensaje, Trump no mencionó a Hezbollah, el grupo armado libanés apoyado por Irán, con quien Israel ha estado en conflicto durante las últimas seis semanas.

No obstante, en una publicación posterior en Truth Social, Trump instó a este grupo a acatar el cese al fuego.

Hezbollah

«Espero que Hezbollah actúe con responsabilidad y benevolencia durante este periodo crucial», escribió Trump.

«Será un gran momento para ellos si lo hacen. ¡Basta de muertes! ¡Necesitamos paz! «.

Después de hacer el anuncio, Donald Trump invitó al primer ministro israelí y al presidente libanés a la Casa Blanca para seguir las conversaciones.

Irán manifestó que, «de acuerdo al alto el fuego en Líbano», el estrecho de Ormuz estaba «por completo abierto».

Condiciones

Las condiciones del pacto indican que el cese al fuego durará 10 días, con la opción de extenderse si se alcanza un acuerdo en las negociaciones.

Los líderes de Israel y Líbano celebraron la tregua. Netanyahu la consideró como «una oportunidad para lograr un acuerdo de paz significativo».

A pesar de las declaraciones de Netanyahu, el anuncio del acuerdo de cese al fuego ha tomado a Israel por sorpresa.

Requisitos

Hezbollah mostró su disposición a ser parte del alto el fuego, pero exigió que este incluya «un cese total de los ataques» por todo Líbano.

Así como «la prohibición de la libertad de movimiento de las fuerzas israelíes».

El secretario general de la ONU, António Guterres, valoró la contribución de Estados Unidos en la facilitación del alto el fuego.