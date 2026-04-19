Brugada Exige Castigo para el Feminicidio de Edith Valdez

Clara Brugada solicita a la Fiscalía investigar negligencia y corrupción en el caso de Edith Guadalupe Valdez. Se busca justicia total

Regeneración, 17 de abril de 2026.– La jefa de gobierno condenó enérgicamente el feminicidio de la joven Edith Guadalupe Valdez.

Expresó su total solidaridad con los familiares y amigos que exigen justicia hoy.

La mandataria capitalina aseguró que este crimen no quedará impune bajo ninguna circunstancia.

Brugada manifestó su «compromiso absoluto» para esclarecer los hechos ocurridos en la alcaldía Benito Juárez.

Familiares de la víctima se manifestaron afuera del Ministerio Público por las fallas reportadas.

Exigen respuestas claras tras el hallazgo del cuerpo en un sótano de avenida Revolución.

El gobierno local prometió vigilar de cerca el desarrollo de las investigaciones ministeriales.

La mandataria busca garantizar que las víctimas reciban el apoyo institucional necesario siempre.

Investigación contra la corrupción interna

Clara Brugada hizo un llamado directo a la fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján.

Solicitó investigar actos de corrupción y negligencia cometidos por servidores públicos.

La jefa de gobierno pidió llegar «hasta las últimas consecuencias» en la revisión de estos actos.

Resulta vital determinar si existieron irregularidades graves durante las primeras diligencias del caso.

La fiscalía debe proceder conforme a los protocolos estrictos para el delito de feminicidio.

Se requiere rigor institucional y una coordinación plena entre todas las autoridades involucradas.

Brugada enfatizó la necesidad de sancionar a cualquier funcionario que haya entorpecido la justicia.

El objetivo primordial es detener a los responsables directos del asesinato de Edith.

Justicia y transparencia institucional

La administración capitalina exige que se aplique todo el peso de la ley contra infractores.

Es imperativo limpiar las instituciones de elementos que vulneren el acceso a la justicia.

La mandataria reiteró su solicitud de «investigar a fondo» los señalamientos realizados por la familia.

Solo con transparencia se podrá devolver la confianza a los ciudadanos afectados.

El caso de Edith Valdez ha generado una profunda indignación en toda la sociedad.

Las autoridades deben demostrar eficiencia en el cumplimiento de sus responsabilidades legales.

Este pronunciamiento ocurrió durante la presentación del pabellón de la Ciudad de México.

El gobierno local no descansará hasta lograr una sentencia ejemplar para los culpables.